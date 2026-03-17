O que fazer em Curitiba em 3 dias: um roteiro completo pela capital

Explorar Curitiba em um fim de semana prolongado é uma experiência que une natureza, cultura e gastronomia. Em apenas três dias, é possível conhecer os principais cartões-postais, aproveitando opções como a Linha Turismo, um ônibus que percorre as atrações e facilita o deslocamento com um sistema de embarques múltiplos ao longo do dia.

O roteiro a seguir foi pensado para otimizar seu tempo e garantir uma visita completa aos pontos mais importantes da capital paranaense.

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Dia 1: cartões-postais e cultura

Comece sua visita pelo ponto mais famoso: o Jardim Botânico. Com entrada gratuita, o ideal é chegar pela manhã para caminhar pelos jardins e fotografar a icônica estufa de vidro, inspirada no Palácio de Cristal de Londres. O local é perfeito para um primeiro contato com a atmosfera verde da cidade.

À tarde, o destino é o Museu Oscar Niemeyer (MON). Apelidado de Museu do Olho por seu formato peculiar, o espaço impressiona pela arquitetura e por seu acervo, focado em artes visuais, design e arquitetura. É uma parada obrigatória para os amantes da cultura.

Para fechar o dia, caminhe pelo Centro Histórico. O Largo da Ordem e seus arredores concentram bares e restaurantes charmosos, ideais para um jantar tranquilo enquanto se aprecia a arquitetura colonial preservada.

Dia 2: parques e criatividade

Dedique a manhã para conhecer duas estruturas únicas construídas no local de uma antiga pedreira: a Ópera de Arame, com sua estrutura de aço e policarbonato, e a Pedreira Paulo Leminski, palco de grandes shows. Juntas, elas formam um complexo cultural impressionante em meio à natureza.

Em seguida, visite o Parque Tanguá, outro exemplo de reaproveitamento de uma área de extração de rochas. O local oferece uma vista panorâmica espetacular da cidade a partir de seus mirantes e possui uma imponente cascata artificial que complementa a paisagem.

À tarde, relaxe no Parque Barigui. É o lugar preferido dos curitibanos para praticar esportes e caminhar. Fique atento para encontrar as famosas capivaras, que circulam livremente pela área e se tornaram um símbolo da cidade.

Dia 3: gastronomia e tradição

Se sua visita incluir um domingo, comece o dia na Feira do Largo da Ordem. A tradicional feira de artesanato e gastronomia acontece pela manhã e reúne milhares de pessoas em busca de produtos locais, arte e comidas típicas.

Depois, explore o Mercado Municipal de Curitiba. Lá você encontra uma enorme variedade de produtos frescos, queijos, vinhos, especiarias e boxes de restaurantes que servem desde pratos locais até culinária internacional. É o lugar perfeito para um almoço descontraído.

Finalize sua viagem com um jantar em Santa Felicidade. O bairro é o reduto da colônia italiana na cidade, famoso por seus restaurantes que servem rodízio de massas e outras especialidades em um ambiente farto e acolhedor.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.