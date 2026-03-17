Conheça o Rio Grande do Norte, o estado natal de Alice Carvalho

O sucesso da atriz, roteirista e diretora Alice Carvalho, destaque no filme ‘O Agente Secreto’ e em produções como 'Cangaço Novo' e o remake de 'Renascer', está jogando luz sobre seu estado de origem, o Rio Grande do Norte. Nascida em Natal e criada em Parnamirim, na região metropolitana da capital, a trajetória da artista inspira muitos a descobrir as belezas de uma região que vai muito além das praias famosas e dos cartões-postais conhecidos, como o Morro do Careca.

O estado, localizado na esquina do continente, oferece uma diversidade de paisagens que surpreende quem se aventura para além da capital. Com um litoral deslumbrante e um sertão rico em história e formações geológicas únicas, o Rio Grande do Norte é um convite à exploração.

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Do litoral ao sertão: um roteiro diversificado

Embora as praias de Pipa, Genipabu e Maracajaú sejam destinos consolidados, o interior potiguar guarda verdadeiros tesouros. A viagem para o sertão revela um cenário completamente diferente, onde a caatinga e as formações rochosas dominam a paisagem.

Um dos destaques é o Lajedo de Soledade, em Apodi. Trata-se de um sítio arqueológico com um dos maiores conjuntos de pinturas rupestres do país. Caminhar por seus cânions é como voltar no tempo, observando inscrições deixadas por povos pré-históricos há milhares de anos.

Outra parada interessante é a Serra de São Bento, que oferece um clima mais ameno e vistas espetaculares. A região é ideal para quem busca ecoturismo e esportes de aventura, como rapel e trilhas. A cidade também é conhecida por seu festival de inverno, que atrai visitantes com música e gastronomia.

Para quem gosta de cenários curiosos, o Castelo Zé dos Montes, em Sítio Novo, é uma construção surrealista que parece ter saído de um conto de fadas. Erguido por um único homem ao longo de décadas, o castelo se tornou um ponto turístico inusitado no meio do agreste potiguar.

Cultura e sabores potiguares

A experiência no Rio Grande do Norte não estaria completa sem mergulhar em sua cultura e gastronomia. A culinária local é marcada por pratos como a carne de sol com macaxeira, o queijo de coalho assado e a famosa ginga com tapioca, um patrimônio cultural imaterial do estado.

O artesanato também é um ponto forte, com destaque para as rendas, bordados e peças de cerâmica que refletem a identidade do povo potiguar. A música, com o forró pé de serra animando as noites, completa o roteiro, mostrando que a riqueza do estado natal de Alice Carvalho está em cada detalhe de sua terra e de sua gente.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.