Mallorca além das praias: 5 passeios incríveis no interior da ilha

Mallorca é muito mais do que suas famosas praias de água azul-turquesa. No coração da ilha espanhola, a Serra de Tramuntana, Patrimônio Mundial da Unesco, esconde vilarejos de pedra, estradas sinuosas e uma cultura vibrante que convida a uma exploração mais profunda. Embora seja um destino popular durante todo o ano, a primavera e o outono são ideais para percorrer seu interior com temperaturas mais amenas.

Para quem busca uma experiência autêntica, longe da agitação do litoral, separamos cinco passeios que revelam a alma de Mallorca. Alugar um carro é a melhor forma de explorar esses roteiros, que podem ser feitos em um dia, oferecendo uma perspectiva completamente nova sobre este popular destino do Mediterrâneo.

Valldemossa: o refúgio de artistas

A apenas 20 minutos de carro de Palma, a capital, Valldemossa parece um cenário de conto de fadas. Suas ruas de paralelepípedos são ladeadas por casas de pedra enfeitadas com vasos de flores, criando um ambiente tranquilo e fotogênico.

O principal ponto turístico é a Real Cartuxa, um antigo mosteiro onde o compositor Frédéric Chopin e a escritora George Sand passaram um inverno. O local se tornou um símbolo do charme do vilarejo, que continua a atrair criativos de todo o mundo.

Sóller e o histórico trem de madeira

A viagem de Palma a Sóller em um trem de madeira centenário é, por si só, uma atração. O trajeto atravessa túneis, viadutos e vales repletos de laranjeiras e oliveiras, em uma jornada que remete ao início do século XX.

Ao chegar, a cidade de Sóller encanta com sua praça principal, a Plaça Constitució, e a imponente igreja de Sant Bartomeu. A partir dali, um antigo bonde leva os visitantes até o Port de Sóller, uma charmosa baía cercada por montanhas.

Deià: a vila dos boêmios

Aninhada nas montanhas com vista para o Mediterrâneo, Deià é conhecida por sua atmosfera boêmia e por atrair artistas e escritores. É um lugar para se perder sem pressa, caminhando por suas ruelas estreitas e apreciando a arquitetura local.

Além das galerias de arte e dos restaurantes de alta gastronomia, um dos programas essenciais é visitar a antiga casa do escritor Robert Graves, hoje um museu que preserva o legado do autor que ajudou a popularizar a região.

O tradicional mercado de Sineu

Toda quarta-feira, a vila de Sineu, no centro da ilha, sedia um dos mercados mais antigos e autênticos de Mallorca. É uma imersão na vida local, com barracas que vendem de tudo: desde produtos agrícolas e queijos artesanais até animais vivos.

Passear pelo mercado é uma oportunidade única para provar iguarias locais, como a sobrasada, e observar o cotidiano dos moradores da ilha, longe das áreas puramente turísticas. O ideal é chegar cedo para evitar as multidões.

A estrada cênica para Sa Calobra

Para os amantes de paisagens espetaculares, dirigir pela Serra de Tramuntana é obrigatório. O trecho mais famoso é a estrada que desce até a enseada de Sa Calobra. São 13 quilômetros de curvas fechadas e vistas de tirar o fôlego.

A recompensa ao final do trajeto é uma pequena praia de seixos espremida entre dois penhascos gigantes, onde o desfiladeiro Torrent de Pareis encontra o mar. A beleza natural do local é impactante e rende algumas das fotos mais incríveis da viagem.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.