Minha rua está em risco: como acionar a Defesa Civil em Minas Gerais

O período de chuvas em Minas Gerais acende um alerta para moradores de áreas de risco. Rachaduras em paredes, postes inclinados e estalos em estruturas são mais do que meros inconvenientes — eles podem ser sinais de perigo iminente. Saber como e quando acionar a Defesa Civil é fundamental para garantir a segurança da sua família e vizinhos.

A observação atenta é a primeira linha de defesa contra acidentes. Mudanças sutis no terreno ou nas construções podem indicar que algo mais grave está acontecendo. É preciso agir antes que a situação se agrave.

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Sinais de que sua casa ou rua está em risco

Identificar os sinais de perigo é o passo mais importante. Se você notar qualquer uma das seguintes alterações, é hora de entrar em contato com as autoridades competentes. Fique atento a:

Trincas ou rachaduras novas em paredes, pisos ou muros.

Portas e janelas que emperram subitamente.

Postes, árvores ou muros com inclinação anormal.

Surgimento de minas d'água ou umidade em locais onde não havia.

Estalos ou barulhos estranhos vindos da estrutura da casa ou do terreno.

Afundamento do solo ou rachaduras no quintal.

Como acionar a Defesa Civil em Minas Gerais

Ao identificar um ou mais desses sinais, o procedimento para solicitar ajuda é simples e direto. O principal canal de comunicação em todo o estado é o telefone de emergência 199. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone, fixo ou celular.

Ao ligar, tenha em mãos o endereço completo do local e descreva a situação da forma mais clara possível. Informe quais sinais de risco você observou. A partir do seu relato, a Defesa Civil enviará uma equipe técnica para realizar uma vistoria e avaliar a necessidade de medidas preventivas.

Além do telefone 199, é possível contatar diretamente a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) da sua cidade. Muitas prefeituras disponibilizam números de telefone ou canais de atendimento online.

O que fazer em caso de perigo imediato

Se a situação parecer crítica, com barulhos altos ou movimentação visível de terra, a prioridade é a vida. Abandone o imóvel imediatamente e ajude outras pessoas a saírem. Procure um local seguro, longe da área de risco.

Nesse cenário, ligue primeiro para o Corpo de Bombeiros, no número 193. Em seguida, acione a Defesa Civil pelo 199 para que as equipes possam isolar a área e tomar as providências necessárias para evitar um desastre maior.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.