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Minha rua está em risco: como acionar a Defesa Civil em Minas Gerais

Um guia completo para o cidadão: saiba como identificar sinais de perigo em encostas e estruturas e qual o passo a passo para solicitar uma vistoria

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Juliane Aguiar
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Juliane Aguiar
Repórter
16/03/2026 16:43

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Minha rua está em risco: como acionar a Defesa Civil em Minas Gerais
Rachaduras e descascamentos em paredes são sinais que indicam a necessidade de acionar a Defesa Civil. crédito: Freepik

O período de chuvas em Minas Gerais acende um alerta para moradores de áreas de risco. Rachaduras em paredes, postes inclinados e estalos em estruturas são mais do que meros inconvenientes — eles podem ser sinais de perigo iminente. Saber como e quando acionar a Defesa Civil é fundamental para garantir a segurança da sua família e vizinhos.

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A observação atenta é a primeira linha de defesa contra acidentes. Mudanças sutis no terreno ou nas construções podem indicar que algo mais grave está acontecendo. É preciso agir antes que a situação se agrave.

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Sinais de que sua casa ou rua está em risco

Identificar os sinais de perigo é o passo mais importante. Se você notar qualquer uma das seguintes alterações, é hora de entrar em contato com as autoridades competentes. Fique atento a:

  • Trincas ou rachaduras novas em paredes, pisos ou muros.

  • Portas e janelas que emperram subitamente.

  • Postes, árvores ou muros com inclinação anormal.

  • Surgimento de minas d'água ou umidade em locais onde não havia.

  • Estalos ou barulhos estranhos vindos da estrutura da casa ou do terreno.

  • Afundamento do solo ou rachaduras no quintal.

Como acionar a Defesa Civil em Minas Gerais

Ao identificar um ou mais desses sinais, o procedimento para solicitar ajuda é simples e direto. O principal canal de comunicação em todo o estado é o telefone de emergência 199. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone, fixo ou celular.

Ao ligar, tenha em mãos o endereço completo do local e descreva a situação da forma mais clara possível. Informe quais sinais de risco você observou. A partir do seu relato, a Defesa Civil enviará uma equipe técnica para realizar uma vistoria e avaliar a necessidade de medidas preventivas.

Além do telefone 199, é possível contatar diretamente a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (COMPDEC) da sua cidade. Muitas prefeituras disponibilizam números de telefone ou canais de atendimento online.

O que fazer em caso de perigo imediato

Se a situação parecer crítica, com barulhos altos ou movimentação visível de terra, a prioridade é a vida. Abandone o imóvel imediatamente e ajude outras pessoas a saírem. Procure um local seguro, longe da área de risco.

Nesse cenário, ligue primeiro para o Corpo de Bombeiros, no número 193. Em seguida, acione a Defesa Civil pelo 199 para que as equipes possam isolar a área e tomar as providências necessárias para evitar um desastre maior.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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