Roteiro em Los Angeles: visite os locais icônicos do Oscar

Com a cerimônia do Oscar recém-realizada, o interesse por Los Angeles como destino turístico ligado ao cinema se renova. Para quem sonha em sentir a atmosfera da premiação, é possível montar um roteiro que passa pelos principais palcos da festa. A cidade se transforma durante a temporada de prêmios, mas muitos de seus pontos icônicos podem ser visitados durante todo o ano.

Explorar esses locais permite uma conexão direta com a história do cinema, muito além do que se vê na televisão. É uma oportunidade de caminhar pelas mesmas ruas que as estrelas e conhecer os bastidores da maior celebração da sétima arte.

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O coração da cerimônia

O ponto de partida de qualquer roteiro sobre o Oscar é o Dolby Theatre. Localizado no complexo Ovation Hollywood, este é o palco onde as estrelas recebem suas estatuetas. Fora da temporada de premiações, o teatro oferece visitas guiadas que mostram os bastidores do evento, incluindo o lobby e a sala principal.

Ao sair do teatro, o visitante já está na Calçada da Fama. Com milhares de estrelas incrustadas nas calçadas da Hollywood Boulevard, o local homenageia grandes nomes da indústria do entretenimento. A caminhada por lá permite encontrar os nomes de seus artistas favoritos e tirar fotos icônicas.

Roteiro além do tapete vermelho

A poucos passos do Dolby Theatre fica o TCL Chinese Theatre, outro ícone cinematográfico. Conhecido por sua arquitetura, o local exibe as famosas marcas de mãos e pés de celebridades em seu pátio de cimento. É uma parada obrigatória para quem explora a região e quer um registro clássico de Hollywood.

Para uma imersão completa na história do cinema, o Academy Museum of Motion Pictures é a escolha ideal. Inaugurado pela mesma Academia que organiza o Oscar, o museu tem um acervo impressionante, com figurinos, roteiros e objetos de filmes clássicos e contemporâneos. A exposição sobre a história do Oscar é um dos destaques.

Visitar os estúdios de cinema completa a experiência em Hollywood. Empresas como Warner Bros. e Paramount oferecem tours que revelam os sets de filmagem e os segredos da produção cinematográfica, mostrando onde a magia acontece antes de chegar às telas.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.