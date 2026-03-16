Quem foi Habermas, filósofo que morreu aos 96 anos em março de 2026

Jürgen Habermas, um dos mais influentes filósofos e sociólogos do século XX, faleceu no último dia 14 de março de 2026, aos 96 anos, o que despertou um renovado interesse por sua obra. Nascido em 1929 na Alemanha, ele se tornou uma figura central do pensamento crítico, conhecido por desenvolver ideias que conectavam a filosofia à vida social e política de forma profunda.

Sua contribuição mais famosa é a Teoria da Ação Comunicativa. Nela, Habermas argumenta que a base de uma sociedade democrática e justa está na comunicação livre de coerção, onde as pessoas buscam o entendimento mútuo através do debate racional. Ele diferencia essa forma de diálogo da ação estratégica, que visa apenas manipular ou convencer o outro a qualquer custo.

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Para o pensador, o diálogo genuíno é a ferramenta para resolver conflitos e construir consensos em sociedades complexas. A ideia central é que a validade de uma norma ou decisão política depende da possibilidade de todos os afetados concordarem com ela após uma discussão aberta e justa.

Habermas foi um dos principais nomes da segunda geração da Escola de Frankfurt, um grupo de pensadores que desenvolveu a Teoria Crítica. Ao contrário de seus predecessores, como Theodor Adorno e Max Horkheimer, que tinham uma visão mais pessimista da modernidade, ele manteve uma postura mais otimista, acreditando no potencial da razão para emancipar a sociedade.

A relevância de suas ideias hoje

O conceito de “esfera pública” é outro pilar de seu trabalho. Habermas o definia como um espaço de debate onde a opinião pública é formada, mediando a relação entre o Estado e os cidadãos. Esse conceito se tornou fundamental para analisar o papel da mídia, da internet e das redes sociais na democracia contemporânea.

Suas reflexões ajudam a entender desafios atuais, como a polarização política, a desinformação e a crise das instituições democráticas. Sua obra oferece um caminho para pensar em como a comunicação pode fortalecer a participação cidadã e a legitimidade do poder político, em vez de enfraquecê-las.

Com uma vasta obra que transitou entre a filosofia, a sociologia, o direito e a ciência política, o legado de Jürgen Habermas, que permaneceu intelectualmente ativo até idade avançada, permanece como uma referência indispensável para quem busca compreender as bases do diálogo e da democracia no mundo moderno.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.