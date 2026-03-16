Por que o Saint Patrick's Day é verde? A origem e as tradições da festa

Todo 17 de março, o mundo se veste de verde para celebrar o Saint Patrick's Day, ou Dia de São Patrício, a maior festa da Irlanda. A data, que homenageia o aniversário de morte do principal padroeiro do país no século V, atravessou fronteiras e hoje inspira desfiles, festas e promoções em bares de Dublin a Nova York, incluindo muitas cidades brasileiras.

Apesar de o verde ser a marca registrada do evento, a cor que originalmente representava São Patrício era o azul. A mudança para o tom esmeralda começou a ganhar força apenas no final do século XVIII, impulsionada por movimentos de independência irlandeses que buscavam se diferenciar do domínio britânico, simbolizado pelo azul.

O trevo de três folhas, conhecido como "shamrock", foi fundamental nessa transição. Segundo a lenda, São Patrício usava a planta para explicar a Santíssima Trindade (Pai, Filho e Espírito Santo) aos pagãos. O trevo se tornou um símbolo de orgulho nacional e, por ser verde, consolidou a cor como o emblema da identidade irlandesa.

Símbolos que marcam a data

Além da cor e do trevo, outras tradições são essenciais para entender a celebração. Cada uma delas possui uma origem que mistura história, lendas e costumes que evoluíram ao longo do tempo. Conheça as principais:

Leprechauns: essas figuras do folclore irlandês são pequenos duendes que, segundo a lenda, guardam potes de ouro. Sua associação com a cor verde e a sorte os tornou um símbolo popular da data, inspirando fantasias e decorações.

Desfiles grandiosos: ao contrário do que muitos pensam, os primeiros grandes desfiles não aconteceram na Irlanda, mas sim nos Estados Unidos, organizados por imigrantes irlandeses. O primeiro ocorreu em Boston, em 1737, seguido por Nova York, que celebra sua tradicional parada desde 1762. Curiosamente, o primeiro desfile na própria Irlanda só aconteceu em 1903.

A cerveja verde: um dos maiores ícones da festa é, na verdade, uma invenção moderna e puramente estética. A prática de adicionar corante alimentício à cerveja para deixá-la verde surgiu nos Estados Unidos como uma forma de adicionar um toque festivo à comemoração. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.