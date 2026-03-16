7 lugares incríveis para visitar na Irlanda além do Saint Patrick's

Em março, o mundo se veste de verde para celebrar o Saint Patrick's Day. No entanto, a Irlanda, conhecida como Ilha Esmeralda, oferece experiências que vão muito além dos desfiles e pubs lotados em Dublin. De penhascos imponentes a castelos medievais, o país é um convite à exploração durante o ano todo.

Para quem busca um roteiro alternativo, fugindo das grandes celebrações, existem destinos que revelam a verdadeira alma irlandesa. São lugares que combinam história, natureza e uma cultura vibrante, proporcionando uma viagem inesquecível por paisagens que parecem saídas de um conto de fadas.

Roteiros que revelam a alma irlandesa

1. Penhascos de Moher

Um dos cartões-postais mais famosos do país, os Penhascos de Moher se estendem por 8 quilômetros na costa do Condado de Clare. Com paredões que chegam a 214 metros de altura sobre o Oceano Atlântico, a vista é simplesmente espetacular. A caminhada pela borda oferece uma conexão única com a natureza selvagem.

2. Ring of Kerry

Esta é uma das rotas cênicas mais bonitas do mundo. Com 179 quilômetros, o percurso circular passa por montanhas, lagos, praias e vilarejos charmosos. O trajeto contorna a Península de Iveragh e inclui paradas obrigatórias, como o Parque Nacional de Killarney.

3. Cidade de Galway

Conhecida como o coração cultural da Irlanda, Galway cativa com suas ruas coloridas, música ao vivo saindo dos pubs e uma atmosfera boêmia. É o lugar perfeito para sentir a energia criativa do país e explorar festivais de arte e gastronomia que acontecem ao longo do ano.

4. Calçada do Gigante

Localizada na Irlanda do Norte, esta formação geológica é um Patrimônio Mundial da UNESCO. Composta por cerca de 40 mil colunas de basalto que se encaixam perfeitamente, a Calçada do Gigante é resultado de uma erupção vulcânica. A lenda local, porém, diz que foi construída por um gigante.

5. Castelo de Blarney

Nenhuma viagem à Irlanda está completa sem visitar um castelo. O de Blarney, no Condado de Cork, abriga a famosa Pedra de Blarney. Diz a tradição que quem beija a pedra ganha o dom da eloquência. Além disso, os jardins ao redor do castelo são um espetáculo à parte.

6. Skellig Michael

Este mosteiro remoto, construído em uma ilha rochosa, ganhou fama mundial ao servir de cenário para filmes da saga “Star Wars”. O local, também Patrimônio da UNESCO, exige uma viagem de barco e uma subida íngreme, mas a recompensa é uma paisagem surreal e uma imersão na história.

7. Kilkenny

Para quem ama história, Kilkenny é uma viagem no tempo. Considerada a capital medieval da Irlanda, a cidade preserva um imponente castelo e a chamada "Medieval Mile", uma rota que conecta os principais pontos históricos por ruas de paralelepípedos e becos antigos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.