Receitas leves e refrescantes para aliviar o calor sem sair da dieta

Com as temperaturas em alta, encontrar opções de refeições que sejam ao mesmo tempo leves, saborosas e nutritivas pode ser um desafio. Manter a dieta e o bem-estar durante os dias quentes, no entanto, é mais simples do que parece. A chave está em apostar em ingredientes frescos, muita hidratação e preparos que não exijam longas horas no fogão.

A seguir, confira algumas ideias práticas para montar um cardápio refrescante e saudável que ajuda a aliviar o calor e a manter a energia, sem pesar no estômago ou na balança.

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Pratos principais e saladas

As saladas são as estrelas da estação, mas podem ir muito além das folhas verdes. Para uma refeição completa, combine legumes, grãos e uma fonte de proteína magra. Uma ótima opção é a salada de grão-de-bico com tomate cereja, pepino, cebola roxa e um toque de hortelã fresca. Tempere com limão, azeite e sal. O grão-de-bico garante a saciedade, enquanto os outros ingredientes hidratam.

Outra alternativa é o macarrão de abobrinha servido frio com frango desfiado e pesto de manjericão. Leve e com baixo carboidrato, é um prato que satisfaz sem causar a sensação de inchaço. Peixes brancos grelhados, como tilápia ou pescada, acompanhados de um vinagrete de manga, também são excelentes escolhas para o almoço ou jantar.

Sucos e bebidas hidratantes

Beber líquidos é fundamental para repor o que o corpo perde com o suor. Para variar a água pura, os sucos funcionais são perfeitos. Experimente a combinação de melancia com gengibre e limão, uma bebida refrescante que contribui para a hidratação e combina as propriedades diuréticas da melancia com as anti-inflamatórias do gengibre. Basta bater os ingredientes no liquidificador, sem adicionar açúcar.

Outra sugestão é o suco verde com couve, abacaxi, hortelã e água de coco. Além de refrescar, ele fornece uma carga de vitaminas e minerais essenciais para manter a disposição ao longo do dia. As águas saborizadas, feitas com rodelas de laranja, limão, pepino ou folhas de hortelã, também são uma forma prática de aumentar a ingestão de líquidos.

Sobremesas geladas e funcionais

Para a sobremesa, fuja das opções industrializadas e ricas em açúcar. Um sorbet caseiro de manga é fácil de preparar: congele a fruta já picada e depois bata em um processador potente até obter uma consistência cremosa. Se quiser, adicione um pouco de suco de limão para equilibrar a doçura.

Picolés de iogurte natural com frutas vermelhas também são uma escolha inteligente. Misture o iogurte com as frutas amassadas, coloque em forminhas de picolé e leve ao congelador. É uma sobremesa que fornece probióticos do iogurte e antioxidantes das frutas vermelhas, perfeita para fechar a refeição de forma saudável e refrescante.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.