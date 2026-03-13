Por dentro do 'carro voador' da Embraer: quando ele chega ao mercado?

A promessa de carros voadores circulando pelos céus das grandes cidades está cada vez mais próxima da realidade no Brasil. A Eve Air Mobility, empresa da Embraer, avança no desenvolvimento do seu veículo elétrico de decolagem e pouso vertical, conhecido como eVTOL, com previsão de entrada no mercado em 2027.

O veículo, que se assemelha a um pequeno helicóptero futurista, é 100% elétrico, o que garante zero emissão de carbono e um ruído significativamente menor em comparação com as aeronaves tradicionais. A proposta é que ele funcione como uma espécie de "Uber aéreo", realizando viagens curtas dentro de centros urbanos e conectando pontos estratégicos, como aeroportos e centros de negócios.

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Projetado para ser acessível, o eVTOL da Eve terá capacidade para um piloto e quatro passageiros. O design inclui oito rotores para o voo vertical e asas fixas para o voo de cruzeiro, otimizando a eficiência e a segurança da operação. Inicialmente, o foco será em voos de até 100 quilômetros.

Produção e cronograma

A primeira fábrica do eVTOL será construída em Taubaté, no interior de São Paulo. A localização foi escolhida pela proximidade com a sede da Embraer e por uma robusta cadeia de suprimentos já existente na região. A empresa realizou o primeiro voo do protótipo em escala real em dezembro de 2025 na unidade de testes da Embraer em Gavião Peixoto, marcando o início da fase de testes em voo.

A campanha de testes se intensificará ao longo de 2026, com a empresa planejando realizar centenas de voos — cerca de 300 — para expandir gradualmente o envelope de voo e avançar para a fase de cruzeiro, quando a aeronave é sustentada por suas asas.

A Eve Air Mobility já acumula uma carteira de pedidos de cerca de 2.700 unidades, por meio de cartas de intenção de 28 clientes espalhados por todo o mundo. As encomendas vêm de companhias aéreas, operadores de helicópteros e empresas de leasing, indicando uma forte demanda pelo novo modelo de transporte.

O serviço de mobilidade aérea urbana proposto pela companhia não se limita apenas à fabricação dos veículos. O plano inclui o desenvolvimento de um ecossistema completo, com software de gerenciamento de tráfego aéreo e soluções para operação, manutenção e suporte das aeronaves.

Para que o eVTOL comece a operar comercialmente em 2027, ele precisa da certificação da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC). A Eve formalizou o processo junto à agência e segue os trâmites necessários para validar a segurança e a aeronavegabilidade do veículo.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.