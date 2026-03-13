5 destinos na Itália para se conectar com a história da sua família

A busca pela cidadania italiana segue mobilizando milhares de brasileiros. Para muitos, viajar para a Itália se transforma em uma jornada de redescoberta das próprias raízes. Conhecer a terra dos antepassados é uma experiência que conecta gerações e materializa histórias de família antes contadas apenas em fotos e documentos.

Para quem planeja essa imersão, alguns destinos são pontos de partida fundamentais. Explorar essas regiões pode revelar não apenas a certidão de nascimento de um bisavô, mas também os sabores, as paisagens e a cultura que moldaram sua própria identidade. Veja cinco lugares para começar essa busca.

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Vêneto

Região de onde partiu um dos maiores fluxos de imigrantes para o Brasil entre o final do século 19 e o início do século 20. Cidades como Treviso, Pádua e Belluno são arquivos vivos dessa história. Além de pesquisar nos cartórios locais (anagrafe), caminhar pelas pequenas comunas ajuda a entender o contexto de pobreza e esperança que motivou a travessia do Atlântico. Campânia

O sul da Itália, especialmente a região de Nápoles e Salerno, também foi um grande polo de emigração. A cultura vibrante, a culinária marcante e a geografia única, entre o mar Tirreno e o vulcão Vesúvio, oferecem um panorama diferente do norte. A busca por documentos em cidades como Avellino ou Benevento pode ser combinada com uma imersão em tradições que permanecem fortes até hoje. Trentino-Alto Ádige

Esta região tem uma particularidade: como foi parte do Império Austro-Húngaro até 1918, muitos emigrantes que partiram de lá antes dessa data não eram cidadãos italianos. Por isso, a busca por documentos pode envolver arquivos em Viena, na Áustria. A arquitetura e os costumes locais refletem essa dupla influência cultural, proporcionando uma camada extra de descobertas sobre a história familiar. Calábria

Situada no extremo sul da "bota", a Calábria é outra fonte importante da imigração italiana para o Brasil. Cidades como Cosenza e Catanzaro guardam registros valiosos. A região é conhecida por suas vilas montanhosas e um forte senso de comunidade, onde ainda é possível encontrar sobrenomes familiares e ouvir dialetos que atravessaram o oceano. Gênova, Ligúria

Embora muitos não tenham antepassados diretos da Ligúria, o porto de Gênova foi um dos principais pontos de partida para a América. Visitar o Museu da Emigração Italiana (MEI) na cidade é fundamental para compreender a jornada. Os arquivos do porto podem conter informações sobre o navio e a data de embarque dos familiares, peças-chave para montar o quebra-cabeça da imigração. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.