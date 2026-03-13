O que é a Taxa Selic e qual a sua relação com a inflação (IPCA)?

Com a recente divulgação do IPCA, o índice oficial da inflação no Brasil, muitas pessoas buscam entender como o governo tenta controlar a alta dos preços. A principal ferramenta para essa missão é a Taxa Selic, a taxa básica de juros da economia, definida pelo Banco Central. A relação entre os dois é direta e fundamental para a estabilidade financeira do país.

A Selic funciona como um grande balizador para todas as outras taxas de juros. Quando você pega um empréstimo, financia um carro ou investe em produtos de renda fixa, os juros cobrados ou recebidos têm como referência direta a Selic. Ela é, na prática, o custo do dinheiro no Brasil.

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Essa taxa é definida a cada 45 dias em uma das oito reuniões anuais do Comitê de Política Monetária (Copom), um órgão do Banco Central. Esses encontros duram dois dias (geralmente terças e quartas-feiras), e a decisão de aumentar, manter ou diminuir a Selic leva em conta diversos fatores, mas o principal deles é o comportamento da inflação, medida pelo IPCA.

Como a Selic controla a inflação?

O mecanismo funciona como um freio ou um acelerador para a economia. O objetivo do Banco Central é manter a inflação dentro da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN). Se a inflação está alta, ameaçando superar o teto dessa meta, significa que os preços de produtos e serviços estão subindo de forma generalizada. Isso pode ocorrer, entre outros motivos, por um excesso de demanda, ou seja, muita gente querendo comprar os mesmos itens.

Para combater esse cenário, o Banco Central aumenta a Taxa Selic. Juros mais altos tornam o crédito mais caro para pessoas e empresas. Financiamentos, empréstimos e compras parceladas ficam menos atraentes, o que desestimula o consumo. Com menos dinheiro circulando, a tendência é que a pressão sobre os preços diminua, ajudando a frear a inflação.

Além disso, uma Selic elevada torna investimentos em renda fixa, como o Tesouro Selic, mais rentáveis. Isso incentiva as pessoas a pouparem em vez de gastarem, contribuindo também para reduzir a demanda na economia.

E quando a Selic cai?

O movimento contrário também é verdadeiro. Quando a inflação está controlada e dentro da meta, o Banco Central pode reduzir a Selic para estimular a atividade econômica. Juros mais baixos barateiam o crédito, incentivando o consumo das famílias e os investimentos das empresas em produção e novos projetos.

Essa medida busca aquecer a economia e fomentar a geração de empregos. O desafio do Copom é encontrar o equilíbrio ideal para a taxa, garantindo o controle dos preços sem sufocar o crescimento econômico do país.

Portanto, o resultado do IPCA é um dos termômetros mais importantes que o Banco Central observa para calibrar a sua principal ferramenta de política monetária. A decisão sobre a Selic impacta diretamente o bolso de todos, desde o rendimento da poupança até o custo do financiamento da casa própria.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.