Imposto de Renda 2026: O que muda na declaração e o que fica para 2027

A Receita Federal confirmou as novas regras para a declaração do Imposto de Renda de 2026, com mudanças importantes que afetam diretamente o bolso de milhões de brasileiros. As alterações, válidas para o ano-calendário de 2025, incluem a atualização da faixa de isenção e novos limites para deduções, com o objetivo de ajustar a tabela à realidade econômica atual.

É importante destacar que a nova faixa de isenção até R$ 5 mil por mês, aprovada recentemente, não impacta a declaração do IR 2026, que se refere aos rendimentos recebidos em 2025. Os efeitos dessa mudança só aparecerão na declaração de 2027.

Nova faixa de isenção

Uma importante mudança tributária foi aprovada, estabelecendo uma nova faixa de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês. No entanto, é fundamental entender que essa regra começou a valer para a retenção na fonte apenas em janeiro de 2026.

Isso significa que a mudança não afeta a declaração do Imposto de Renda de 2026, que se baseia nos rendimentos obtidos ao longo de 2025. Os contribuintes só sentirão o efeito prático dessa nova isenção na declaração a ser entregue em 2027. Para a declaração atual, as regras do ano-calendário de 2025 permanecem válidas.

O que muda nas deduções?

Além da isenção, a Receita Federal promoveu ajustes nos valores e nas regras de algumas deduções importantes. Entender essas alterações é fundamental para planejar a declaração e aproveitar todas as possibilidades de restituição ou redução do imposto a pagar. Confira os principais pontos:

despesas com educação: o limite individual de dedução com gastos em educação foi reajustado. O valor, que cobre despesas com ensino infantil, fundamental, médio, técnico e superior, teve uma pequena correção pela inflação.

doações e investimentos: as regras para dedução de doações a fundos de direitos da criança, do adolescente e do idoso permanecem, assim como os incentivos a projetos culturais e esportivos. Verifique os limites percentuais aplicáveis sobre o imposto devido.

gastos com saúde: as despesas médicas continuam sem limite de dedução. Contudo, a fiscalização sobre os comprovantes, como recibos e notas fiscais, será mais rigorosa para evitar fraudes.

O programa gerador da declaração do Imposto de Renda 2026 estará disponível para download no site oficial da Receita Federal a partir de 16 de março. O prazo de entrega da declaração se estende até 29 de maio de 2026.

