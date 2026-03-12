Assine
overlay
Início Trends
Gastronomia

5 restaurantes de luxo em Minas para comemorar um prêmio milionário

Se você ficasse milionário, onde iria jantar? Conheça alguns dos restaurantes mais sofisticados e premiados do estado para uma celebração especial

Publicidade
Carregando...
JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
12/03/2026 16:43

compartilhe

SIGA
x
5 restaurantes de luxo em Minas para comemorar um prêmio milionário
A alta gastronomia oferece experiências memoráveis para celebrar grandes momentos nos restaurantes de luxo de Minas Gerais. crédito: Glouton/ Reprodução Redes Sociais

Imagine a cena: uma aposta simples resulta em um prêmio milionário. A primeira pergunta que surge é: o que você faria com tanto dinheiro? Para muitos, a resposta envolve uma celebração inesquecível, regada a boa comida e bebida. Um jantar especial é a forma perfeita de marcar o início de uma nova fase.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Se a sorte grande batesse à sua porta, o desafio seria escolher o lugar ideal para o brinde. Minas Gerais, um estado conhecido por sua rica tradição culinária, também abriga restaurantes de alta gastronomia que oferecem experiências memoráveis, perfeitas para uma ocasião tão única. Separamos cinco opções de luxo para comemorar em grande estilo.

Leia Mais

Conheça alguns dos melhores restaurantes do estado:

  • Glouton: Localizado em Belo Horizonte, o Glouton é frequentemente listado entre os melhores restaurantes da América Latina. A casa é reconhecida por sua cozinha autoral e criativa, que transforma ingredientes mineiros em pratos sofisticados e surpreendentes, ideal para uma comemoração de alto nível.

  • Pacato: Também na capital, o Pacato se destaca pela proposta de valorizar pequenos produtores e ingredientes sazonais. O menu degustação é uma jornada pelos sabores de Minas, apresentada de forma moderna e elegante, proporcionando uma experiência exclusiva.

  • O Pipo: Com um ambiente sofisticado e um cardápio que mescla a culinária italiana com toques brasileiros, O Pipo é sinônimo de requinte. A carta de vinhos é extensa e a atenção aos detalhes torna qualquer jantar uma celebração memorável.

  • Xapuri: Para quem busca celebrar com a autêntica comida mineira, mas em um ambiente refinado, o Xapuri é a escolha certa. Famoso por seus pratos fartos e saborosos, preparados no fogão a lenha, o restaurante oferece o melhor da cozinha regional com um serviço impecável.

  • Trindade: Situado em um casarão histórico, o Trindade encanta pela atmosfera e pela cozinha contemporânea com influências portuguesas. É o local perfeito para um jantar mais intimista e elegante, onde cada prato é pensado para surpreender o paladar.

    Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

alta-gastronomia premio-loteria restaurantes-de-luxo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay