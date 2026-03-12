5 restaurantes de luxo em Minas para comemorar um prêmio milionário

Imagine a cena: uma aposta simples resulta em um prêmio milionário. A primeira pergunta que surge é: o que você faria com tanto dinheiro? Para muitos, a resposta envolve uma celebração inesquecível, regada a boa comida e bebida. Um jantar especial é a forma perfeita de marcar o início de uma nova fase.

Se a sorte grande batesse à sua porta, o desafio seria escolher o lugar ideal para o brinde. Minas Gerais, um estado conhecido por sua rica tradição culinária, também abriga restaurantes de alta gastronomia que oferecem experiências memoráveis, perfeitas para uma ocasião tão única. Separamos cinco opções de luxo para comemorar em grande estilo.

Leia Mais

Conheça alguns dos melhores restaurantes do estado:

Glouton: Localizado em Belo Horizonte, o Glouton é frequentemente listado entre os melhores restaurantes da América Latina. A casa é reconhecida por sua cozinha autoral e criativa, que transforma ingredientes mineiros em pratos sofisticados e surpreendentes, ideal para uma comemoração de alto nível.

Pacato: Também na capital, o Pacato se destaca pela proposta de valorizar pequenos produtores e ingredientes sazonais. O menu degustação é uma jornada pelos sabores de Minas, apresentada de forma moderna e elegante, proporcionando uma experiência exclusiva.

O Pipo: Com um ambiente sofisticado e um cardápio que mescla a culinária italiana com toques brasileiros, O Pipo é sinônimo de requinte. A carta de vinhos é extensa e a atenção aos detalhes torna qualquer jantar uma celebração memorável.

Xapuri: Para quem busca celebrar com a autêntica comida mineira, mas em um ambiente refinado, o Xapuri é a escolha certa. Famoso por seus pratos fartos e saborosos, preparados no fogão a lenha, o restaurante oferece o melhor da cozinha regional com um serviço impecável.

Trindade: Situado em um casarão histórico, o Trindade encanta pela atmosfera e pela cozinha contemporânea com influências portuguesas. É o local perfeito para um jantar mais intimista e elegante, onde cada prato é pensado para surpreender o paladar. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.