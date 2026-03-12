Além da gasolina: 5 produtos que ficam mais caros com a alta do petróleo

Quando o preço do barril de petróleo sobe, a primeira preocupação que vem à mente é o valor da gasolina na bomba. No entanto, o impacto no bolso do consumidor vai muito além do tanque do carro. A variação afeta uma cadeia extensa de produção, encarecendo itens que fazem parte da rotina de milhões de pessoas em todo o mundo.

Isso acontece porque o petróleo não é apenas a matéria-prima para combustíveis. Seus derivados são componentes essenciais em diversos setores da indústria, da agricultura aos cosméticos. Entender quais produtos são afetados ajuda a prever e a compreender melhor as mudanças de preços nas prateleiras dos supermercados e lojas.

Leia Mais

Veja a seguir cinco exemplos de produtos que podem ficar mais caros com a alta do petróleo.

Plásticos

Grande parte dos plásticos que usamos diariamente é feita a partir de derivados do petróleo. Desde embalagens de alimentos e garrafas PET até componentes de eletrônicos e brinquedos, quase tudo contém plástico. Com a matéria-prima mais cara, o custo de produção desses itens aumenta e é repassado ao consumidor final.

Asfalto

O asfalto usado para pavimentar ruas e rodovias é um subproduto direto do refino do petróleo. Uma alta na cotação internacional afeta diretamente os custos de obras de infraestrutura, tanto públicas quanto privadas. O reajuste pode encarecer desde a manutenção de uma estrada até a construção de um novo condomínio.

Cosméticos e produtos de higiene

Muitos produtos de beleza e cuidados pessoais contêm óleo mineral, parafina e outros componentes derivados do petróleo. Itens como batons, cremes hidratantes, xampus e até mesmo fraldas descartáveis podem sentir o reflexo da alta. Esses ingredientes são usados para dar consistência e hidratação aos produtos.

Fertilizantes

A produção de fertilizantes nitrogenados, essenciais para a agricultura moderna, depende de amônia, que por sua vez é obtida a partir do gás natural. Os preços do gás e do petróleo costumam caminhar juntos. Portanto, um barril mais caro significa fertilizantes mais caros, o que impacta diretamente o custo dos alimentos que chegam à sua mesa.

Tecidos sintéticos

Roupas feitas de poliéster, nylon, lycra e outras fibras sintéticas têm sua origem no petróleo. A indústria têxtil utiliza esses materiais em larga escala, de roupas esportivas a peças do dia a dia. A variação no preço da matéria-prima afeta toda a cadeia produtiva, chegando à etiqueta da roupa que você compra.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.