Pneumonia em idosos: como identificar os primeiros sinais da doença

A recente internação do apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, aos 89 anos, por um quadro de pneumonia, acendeu um alerta sobre os riscos que a doença representa para a população idosa. O caso evidencia como uma infecção comum pode evoluir de forma mais grave com o avanço da idade, exigindo atenção redobrada de familiares e cuidadores aos primeiros sinais.

Diferente de adultos mais jovens, os sintomas da pneumonia em idosos podem ser atípicos e silenciosos. Enquanto febre alta, tosse com catarro e dor no peito são os sinais clássicos, em pessoas com mais de 60 anos o quadro inicial pode se manifestar de maneiras mais sutis, confundindo o diagnóstico e atrasando a busca por ajuda médica.

Leia Mais

Sinais de alerta em idosos

A vulnerabilidade do organismo mais velho faz com que a infecção pulmonar afete o corpo de forma sistêmica. Por isso, é fundamental observar mudanças comportamentais que podem indicar o início da doença. Fique atento se a pessoa apresentar:

Confusão mental súbita ou desorientação.

Sonolência excessiva e dificuldade para despertar.

Perda de apetite e recusa para se alimentar.

Fraqueza generalizada e tontura, que podem levar a quedas.

Respiração mais rápida ou ofegante, mesmo em repouso.

Esses sintomas, isolados ou combinados, podem ser os únicos indicativos de que uma infecção está em curso. A demora no diagnóstico aumenta o risco de complicações severas, como insuficiência respiratória e infecção generalizada, que podem ser fatais.

Por que a pneumonia é mais perigosa nessa fase?

O envelhecimento natural do corpo torna os idosos mais suscetíveis. O sistema imunológico já não responde com a mesma agilidade para combater agentes infecciosos, como bactérias e vírus. Além disso, a capacidade pulmonar tende a diminuir e o reflexo da tosse, essencial para limpar as vias aéreas, torna-se menos eficaz.

Condições crônicas comuns nessa faixa etária, como diabetes, doenças cardíacas ou pulmonares, também contribuem para um quadro de maior fragilidade, dificultando a recuperação.

Como prevenir

A prevenção é a ferramenta mais eficaz para proteger os idosos. Manter a carteira de vacinação em dia é o primeiro passo. As vacinas contra a gripe (influenza), aplicadas anualmente, e as pneumocócicas são essenciais para reduzir as chances de infecção e suas complicações. Existem dois tipos principais de vacinas antipneumocócicas (13-valente e 23-valente), recomendadas em esquema sequencial para idosos e grupos de risco. É fundamental consultar um médico para verificar a indicação e a disponibilidade no Sistema Único de Saúde (SUS) ou na rede privada.

Outras medidas importantes incluem a higiene constante das mãos, manter uma alimentação balanceada e boa hidratação, evitar ambientes fechados com grande aglomeração de pessoas e não fumar. O acompanhamento médico regular também ajuda a manter as doenças crônicas sob controle, fortalecendo o organismo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.