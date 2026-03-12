Assine
7 hábitos diários que ajudam a proteger a saúde dos seus rins

No Dia Mundial do Rim, veja atitudes simples que você pode adotar na sua rotina para prevenir doenças renais graves

Juliane Aguiar
Juliane Aguiar
Repórter
12/03/2026 15:46

Manter-se hidratado é um dos passos mais importantes para a saúde dos rins e prevenção de doenças renais. crédito: Freepik

Nesta quinta-feira, 12 de março, o Dia Mundial do Rim joga luz sobre a importância de cuidar desses órgãos vitais. Muitas vezes silenciosas, as doenças renais podem ser graves, mas a boa notícia é que atitudes simples na rotina diária fazem toda a diferença para a prevenção. Adotar novos hábitos é o caminho mais eficaz para garantir o bom funcionamento dos seus rins e evitar complicações futuras.

Pense nos rins como filtros de alta performance do seu corpo. Eles trabalham sem parar para limpar o sangue, remover toxinas e equilibrar os fluidos. Quando essa função é comprometida, todo o organismo sente o impacto. Por isso, pequenas mudanças no estilo de vida são um investimento direto na sua saúde a longo prazo.

Atitudes simples que protegem seus rins

Integrar cuidados básicos no dia a dia é mais fácil do que parece. A seguir, listamos sete práticas recomendadas para manter a saúde renal em dia.

  1. Beba água na medida certa: a hidratação é fundamental para ajudar os rins a eliminar sódio e toxinas do corpo. Manter-se hidratado reduz significativamente o risco de desenvolver doença renal crônica. A quantidade ideal varia, mas observar a cor da urina é um bom guia: ela deve estar sempre clara.

  2. Controle a pressão arterial: a hipertensão é uma das principais causas de lesão renal. A pressão alta danifica os pequenos vasos sanguíneos dos rins, prejudicando sua capacidade de filtragem. Manter a pressão sob controle, com medições regulares e seguindo orientações médicas, é essencial.

  3. Monitore o açúcar no sangue: o diabetes é outro fator de risco importante para a saúde renal. Níveis elevados de glicose no sangue podem danificar os filtros renais ao longo do tempo. Quem tem diabetes precisa de um acompanhamento rigoroso para proteger os órgãos.

  4. Reduza o sal e os ultraprocessados: uma dieta rica em sódio aumenta a pressão arterial e sobrecarrega os rins. Dê preferência a alimentos frescos e preparados em casa, temperando com ervas e especiarias em vez de sal em excesso. Evite alimentos industrializados, que costumam ter alto teor de sódio e fósforo.

  5. Use anti-inflamatórios com cautela: o uso frequente e sem prescrição médica de anti-inflamatórios não esteroides, como o ibuprofeno, pode causar danos renais. Esses medicamentos só devem ser utilizados com orientação profissional e por curtos períodos.

  6. Não fume: o tabagismo prejudica a circulação sanguínea em todo o corpo, incluindo o fluxo de sangue para os rins. Fumar também eleva a pressão arterial e acelera a perda da função renal em pessoas que já possuem alguma doença relacionada.

  7. Pratique atividade física regularmente: manter o corpo em movimento ajuda a controlar o peso, a pressão arterial e os níveis de açúcar no sangue. A prática regular de exercícios, como caminhada ou natação, contribui diretamente para a saúde dos rins e o bem-estar geral.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

