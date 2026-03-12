Recife além do frevo: um roteiro de 3 dias pela 'Veneza Brasileira'

Recife comemora 489 anos neste 12 de março e o presente pode ser seu: um roteiro de três dias para explorar os encantos da capital pernambucana. Conhecida como 'Veneza Brasileira' por seus rios e dezenas de pontes, a cidade oferece uma rica mistura de história, cultura e gastronomia que vai muito além do tradicional frevo.

Este guia foi pensado para quem deseja aproveitar o feriado ou um fim de semana prolongado, descobrindo o que faz de Recife um dos destinos mais fascinantes do Nordeste. Prepare-se para uma imersão completa, passando por ruas históricas, museus e sabores inesquecíveis.

Dia 1: Mergulho na história e arte

Comece pelo coração da cidade: o Recife Antigo. O ponto de partida é o Marco Zero, a praça que simboliza o início da capital. De lá, caminhe pela Rua do Bom Jesus, uma das ruas históricas mais charmosas do país, e visite a Sinagoga Kahal Zur Israel, uma das primeiras das Américas.

Explore também o Paço do Frevo, para entender a importância do ritmo local, e a Embaixada dos Bonecos Gigantes, que guarda os famosos personagens do carnaval. Para fechar o dia, faça um passeio de catamarã pelo rio Capibaribe e veja as pontes e casarões de um novo ângulo.

Dia 2: Cultura, pontes e gastronomia

No segundo dia, atravesse a Ponte Maurício de Nassau e explore o bairro de Santo Antônio. A parada principal é a Casa da Cultura, um antigo presídio cujas celas foram transformadas em lojas de artesanato. É o lugar ideal para comprar lembranças autênticas e provar doces regionais.

Próximo dali, o Mercado de São José impressiona por sua estrutura de ferro inspirada em mercados europeus. Aproveite para almoçar em um dos restaurantes do centro e experimentar a culinária pernambucana, como uma boa carne de sol com macaxeira. Não deixe de provar o famoso bolo de rolo.

Dia 3: Arte e um adeus com sabor de mar

Reserve a manhã do último dia para uma imersão na arte no Instituto Ricardo Brennand. O complexo cultural, que parece um castelo medieval, abriga uma importante coleção de armas históricas e uma vasta pinacoteca com obras sobre o período holandês no Brasil.

À tarde, o destino é a orla de Boa Viagem, a praia urbana mais famosa da cidade. Faça uma caminhada pelo calçadão, observando a barreira de recifes que dá nome à cidade. Encerre o passeio como um recifense: sentado em uma cadeira de praia, tomando um caldinho e apreciando a vista do mar.

