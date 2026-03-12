Resultado da Loteria Federal: como funciona e quais as chances de ganhar

Muitos apostadores que acompanham o resultado da Loteria Federal se perguntam por que sua dinâmica é tão diferente de outros jogos, como a Mega-Sena. A resposta está no seu formato único, que a torna uma das loterias com as maiores probabilidades de ganho. Nela, o jogador não escolhe os números, mas adquire um bilhete já numerado.

Os sorteios da Federal acontecem às quartas-feiras e aos sábados, geralmente às 20h (horário de Brasília), movimentando cinco globos que sorteiam, um a um, os algarismos que formam o número do bilhete vencedor. A cada concurso, são emitidos em séries 100 mil bilhetes, numerados de 00.001 a 100.000, embora em algumas extrações especiais possa haver variação na quantidade de bilhetes emitidos. O prêmio principal costuma ser de R$ 500 mil.

Como funciona o jogo

Diferente de marcar dezenas em um volante, na Loteria Federal você compra um bilhete inteiro (cujo custo geralmente é de R$ 40,00) ou uma de suas 10 frações, conhecidas como "décimos" (com custo de R$ 4,00 cada). Se o seu bilhete for sorteado, o prêmio recebido será proporcional à quantidade de frações que você adquiriu. Comprar o bilhete inteiro garante o recebimento do valor total do prêmio.

A premiação principal é dividida em cinco categorias. Em cada concurso, são sorteados cinco números, um para cada prêmio principal. Mas as chances de ganhar não param por aí. Existem diversas outras faixas de premiação que aumentam a possibilidade de ser contemplado.

Quais as chances de ganhar na Loteria Federal

A probabilidade de acertar o prêmio principal na Loteria Federal é de 1 em 100.000. Para efeito de comparação, a chance de ganhar na Mega-Sena com uma aposta simples, de seis números, é de 1 em mais de 50 milhões. Essa diferença expressiva explica por que a Federal é considerada uma das loterias mais "fáceis" de ganhar.

Além dos cinco prêmios principais, o apostador também pode ser premiado de outras formas:

Milhar, centena e dezena: se os últimos quatro, três ou dois algarismos do seu bilhete coincidirem com os do primeiro prêmio.

Dezena final: bilhetes cujos números tenham a dezena final idêntica a uma das três dezenas anteriores ou posteriores à dezena do número sorteado para o 1º prêmio (exceto os premiados por aproximação).

Unidade do primeiro prêmio: bilhetes que tenham a mesma unidade do número sorteado no primeiro prêmio.

Aproximação: ganham os bilhetes com o número imediatamente anterior e posterior ao sorteado para o primeiro prêmio.

