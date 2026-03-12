Como a decisão do Banco Central sobre juros afeta seu dia a dia

A decisão do Banco Central sobre a taxa básica de juros, a Selic, pode parecer um assunto distante, mas ela define desde o custo daquele empréstimo que você planeja até o preço dos produtos no supermercado. Toda vez que o Comitê de Política Monetária (Copom) se reúne, o que é decidido ali impacta diretamente o seu poder de compra e seus planos financeiros.

Pense na Selic como a taxa “mãe” de todas as outras taxas de juros no Brasil. É ela que o Banco Central usa para emprestar dinheiro aos bancos. Por isso, quando a Selic sobe ou desce, todo o mercado de crédito acompanha o movimento. Essa é a principal ferramenta do governo para controlar a inflação e estimular ou desacelerar a economia.

Crédito mais caro ou mais barato

O efeito mais imediato da Selic é no custo do crédito. Se o Copom aumenta a taxa, os juros cobrados em financiamentos, empréstimos e no rotativo do cartão de crédito também sobem. Na prática, comprar um carro parcelado ou pegar um dinheiro emprestado fica mais caro, pois as parcelas mensais serão maiores.

Quando a Selic cai, acontece o contrário. Os bancos conseguem oferecer crédito com juros menores, o que pode ser um bom momento para financiar um imóvel ou renegociar dívidas. A prestação do seu financiamento imobiliário, por exemplo, está diretamente ligada a essas variações.

O reflexo nas compras do dia a dia

A taxa de juros também funciona como um freio ou um acelerador para a inflação. Com juros mais altos, o crédito se torna mais caro e menos acessível. Isso desestimula o consumo, fazendo com que as pessoas e as empresas comprem menos. Com uma demanda menor, a tendência é que os preços dos produtos e serviços parem de subir tão rápido ou até mesmo caiam.

Já com juros mais baixos, o crédito barato incentiva o consumo. Mais gente comprando pode pressionar os preços para cima, gerando inflação. O desafio do Banco Central é encontrar um equilíbrio: manter os preços sob controle sem paralisar a atividade econômica do país.

E como ficam os investimentos?

A Selic também mexe com o rendimento de quem poupa. Aplicações de renda fixa, como o Tesouro Selic, CDBs que pagam um percentual do CDI e fundos DI, são diretamente beneficiadas por uma taxa de juros mais alta. Se a Selic sobe, a rentabilidade desses investimentos aumenta, tornando-os mais atraentes para quem busca segurança.

Por outro lado, uma Selic em queda reduz o retorno desses investimentos conservadores. Esse cenário pode levar alguns investidores a procurar opções com maior risco, como ações, em busca de uma rentabilidade maior para o seu dinheiro.

