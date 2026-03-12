5 truques úteis no iPhone que você pode não conhecer

O sistema operacional da Apple, o iOS, esconde ferramentas poderosas que muitos usuários ainda não descobriram. Elas vão além do uso básico e são projetadas para otimizar a bateria, melhorar a captura de fotos e agilizar a organização diária, dispensando a necessidade de baixar aplicativos adicionais.

Explorar essas opções pode transformar completamente a experiência de uso do aparelho. Com alguns ajustes simples, é possível tornar tarefas rotineiras muito mais eficientes. Abaixo, listamos cinco truques que podem ser ativados em poucos segundos e que trazem benefícios imediatos.

1. Limite a bateria em 80% para maior durabilidade

Uma das novidades exclusivas da linha iPhone 15 é a capacidade de limitar o carregamento da bateria em 80%. Essa função ajuda a reduzir o desgaste do componente ao longo do tempo, prolongando sua vida útil. Para ativar, vá em: ajustes > bateria > carregamento e selecione o Limite de Carga de 80%.

2. Transforme fotos comuns em retratos

Disponível desde o iPhone XS, este recurso permite transformar uma foto de pessoa, cão ou gato em modo Retrato mesmo que você não tenha ativado a função ao capturar a imagem. O sistema detecta a profundidade e permite aplicar o efeito de desfoque depois. Abra a foto na galeria, toque em “Editar” e, se a opção estiver disponível, um ícone de “Retrato” aparecerá no topo. Basta selecioná-lo para ajustar o foco e a intensidade.

3. Use o modo Em Espera como um relógio de mesa

Introduzido com o iOS 17 (para iPhone XS e modelos posteriores), o modo “Em Espera” (StandBy) transforma o iPhone em uma tela inteligente enquanto ele carrega na posição horizontal. A função exibe widgets úteis como relógio, calendário e notificações, sendo ideal para usar na mesa de cabeceira ou no escritório. Para ativar, basta conectar o aparelho ao carregador e posicioná-lo de lado.

4. Navegue pelo texto com o teclado virtual

Presente no sistema desde o iOS 12, um truque simples resolve a dificuldade de posicionar o cursor em um ponto exato do texto. Pressione e segure a barra de espaço do teclado virtual. Ela se transformará em um trackpad, permitindo que você deslize o dedo para mover o cursor com precisão, sem precisar tocar diretamente nas palavras.

5. Crie atalhos com toques na traseira do aparelho

Disponível desde o iOS 14 (para iPhone 8 ou superior), o recurso “Tocar Atrás” permite configurar ações rápidas para dois ou três toques na parte de trás do iPhone. Você pode associar os toques a funções como tirar uma captura de tela, abrir a câmera ou acionar a lanterna. Para configurar, acesse: ajustes > acessibilidade > toque > tocar atrás.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.