Conheça as fazendas históricas que serviram de cenário para novelas de época

O sucesso de novelas como “Êta Mundo Bom!” desperta em muitos a vontade de conhecer de perto o charme e a história do campo brasileiro. A boa notícia é que várias das fazendas que serviram de cenário para tramas de época estão abertas à visitação, oferecendo uma verdadeira viagem no tempo por paisagens deslumbrantes em São Paulo e Minas Gerais.

Esses locais não são apenas cenários de ficção. Eles preservam parte da arquitetura e da cultura do Brasil colonial e imperial, com casarões imponentes, senzalas e plantações que contam a história dos ciclos do café e da cana-de-açúcar. Visitar essas propriedades é uma oportunidade de imersão histórica e cultural.

A fazenda de “Êta Mundo Bom!”

A principal locação da novela, a fictícia fazenda Dom Pedro II, é na verdade a Fazenda da Bocaina, localizada em Arapeí, no Vale do Paraíba, em São Paulo. O local, que já abrigou outras produções televisivas, é um exemplo preservado do século 19, com um casarão de 42 cômodos e mobiliário original.

Aberta para passeios guiados, a fazenda permite que os visitantes explorem não apenas a casa principal, mas também a capela, o antigo terreiro de café e a tulha. O roteiro turístico do local explica a importância da propriedade durante o auge da produção cafeeira na região.

Cenários de outras tramas de sucesso

Além da Fazenda da Bocaina, outras propriedades históricas ganharam fama nas telas. A Fazenda Morro Azul, em Limeira (SP), foi o principal cenário das duas versões de “Sinhá Moça”, de 1986 e 2006.

Já os fãs de “O Rei do Gado” podem reconhecer as paisagens de fazendas em Itapira e Amparo, no interior paulista. A Fazenda do Seringueiro, em Itapira, serviu de locação para a casa de Bruno Mezenga. Muitas dessas propriedades continuam ativas na produção agropecuária, mas algumas oferecem roteiros turísticos específicos.

Roteiro por Minas Gerais

Minas Gerais também é um polo de fazendas históricas que atraem produções de época. A Fazenda Santa Clara, em Santa Rita de Jacutinga, foi cenário de novelas como “Terra Nostra” e “Lado a Lado”. A propriedade impressiona por sua estrutura, que inclui uma das maiores senzalas da América Latina, com 365 janelas.

A visita ao local é uma aula sobre o ciclo do café e as complexas relações sociais da época. O casarão principal e as instalações ao redor estão abertos ao público, que pode percorrer os mesmos caminhos que os personagens da ficção, conectando a dramaturgia com a história real do país.

