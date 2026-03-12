Estreito de Ormuz: por que essa pequena faixa de mar é tão vital

Poucos lugares no mundo têm o poder de impactar o preço do combustível na sua cidade como o Estreito de Ormuz. Essa estreita passagem de água, que liga o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã, é a rota marítima de petróleo mais importante do planeta. Qualquer tensão na região, que tem Omã em uma de suas margens, acende um alerta imediato nos mercados globais.

A importância do estreito pode ser resumida em números. Entre 20% e 30% de todo o petróleo consumido no planeta passa por suas águas todos os dias. Para países como China, Japão, Índia e Coreia do Sul, a via é simplesmente vital, pois representa a principal fonte de abastecimento energético.

Na prática, o Estreito de Ormuz é o único caminho para que grandes produtores de petróleo, como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Kuwait e Iraque, exportem sua produção por via marítima. Se essa rota for bloqueada, a oferta global de energia sofre um golpe direto e severo.

Um ponto de tensão global

A geografia torna a situação ainda mais complexa. De um lado do estreito está o Irã; do outro, Omã e os Emirados Árabes Unidos. Em seu ponto mais estreito, o canal tem apenas 33 quilômetros de largura, com as rotas de navegação para navios petroleiros tendo apenas três quilômetros de largura em cada direção.

Essa proximidade concede ao Irã uma posição estratégica significativa. Historicamente, o país já ameaçou fechar a passagem em momentos de escalada de tensões geopolíticas, especialmente com os Estados Unidos. Um bloqueio, mesmo que temporário, funcionaria como uma poderosa ferramenta de pressão política e econômica.

Uma interrupção no fluxo pode causar um efeito cascata. A oferta global de petróleo diminui, e a lei da oferta e da procura faz com que os preços disparem quase imediatamente. Essa alta se reflete diretamente no valor da gasolina, do diesel e de outros derivados em todo o mundo, afetando custos de transporte, produção de alimentos e a inflação de forma geral.

Existem algumas rotas alternativas, como oleodutos que atravessam a Arábia Saudita, mas a capacidade deles é limitada e não conseguiria substituir o volume que atravessa o Estreito de Ormuz. Por isso, a estabilidade na região e a liberdade de navegação nesta pequena faixa de mar continuam sendo uma prioridade para as maiores economias do mundo.

