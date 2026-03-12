Qual o salário e os benefícios de um servidor do INSS? Veja o plano
Descubra os valores iniciais para os cargos de nível médio e superior, além das possibilidades de progressão de carreira dentro do instituto
compartilheSIGA
A carreira no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) atrai milhares de brasileiros, principalmente pela estabilidade e pelos salários competitivos. Com a recente solicitação de um novo concurso público para 8.500 vagas, enviada em 2025, muitos querem saber exatamente quais são os valores e benefícios oferecidos aos servidores do órgão.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Para quem tem ensino médio completo, o cargo de técnico do seguro social oferece um salário inicial que pode chegar a aproximadamente R$ 7.043,05. Esse valor, referente à estrutura remuneratória de 2025, é composto pelo vencimento básico, acrescido da Gratificação de Atividade Executiva (GAE) e da Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social (GDASS).
Leia Mais
O que está em jogo na negociação entre servidores do INSS e o governo Lula
INSS pagou R$ 161 milhões por bônus de produtividade para servidores
O que está em jogo na negociação entre servidores do INSS e o governo Lula
Além da remuneração, os servidores têm direito a benefícios que aumentam o valor final recebido. O auxílio-alimentação, por exemplo, é de R$ 1.000,00 mensais, um acréscimo importante que ajuda a compor o pacote de vantagens da carreira.
Salário para nível superior
Já para o cargo de analista do seguro social, que exige formação de nível superior em diversas áreas, a remuneração inicial é ainda mais atrativa. O valor pode variar entre R$ 8 mil e R$ 10,5 mil, considerando o vencimento básico somado às gratificações e ao auxílio-alimentação.
Assim como os técnicos, os analistas também recebem os benefícios previstos no plano de carreira. A jornada de trabalho para ambos os cargos é de 40 horas semanais, proporcionando um equilíbrio interessante entre vida profissional e pessoal.
Plano de carreira e progressão
O INSS possui um plano de carreira estruturado que permite a progressão salarial dos servidores ao longo do tempo. A estrutura é dividida em classes (A, B, C e Especial) e padrões, e o avanço ocorre por meio de avaliações de desempenho e tempo de serviço. Vale notar que um novo reajuste está previsto para abril de 2026, o que aumentará ainda mais esses valores.
Isso significa que os salários iniciais podem aumentar significativamente com o passar dos anos. Os servidores também podem receber um adicional de qualificação por possuírem títulos de especialização, mestrado ou doutorado, o que incentiva a formação contínua e valoriza o profissional dentro do instituto.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.