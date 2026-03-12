Qual o salário e os benefícios de um servidor do INSS? Veja o plano

A carreira no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) atrai milhares de brasileiros, principalmente pela estabilidade e pelos salários competitivos. Com a recente solicitação de um novo concurso público para 8.500 vagas, enviada em 2025, muitos querem saber exatamente quais são os valores e benefícios oferecidos aos servidores do órgão.

Para quem tem ensino médio completo, o cargo de técnico do seguro social oferece um salário inicial que pode chegar a aproximadamente R$ 7.043,05. Esse valor, referente à estrutura remuneratória de 2025, é composto pelo vencimento básico, acrescido da Gratificação de Atividade Executiva (GAE) e da Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social (GDASS).

Leia Mais

Além da remuneração, os servidores têm direito a benefícios que aumentam o valor final recebido. O auxílio-alimentação, por exemplo, é de R$ 1.000,00 mensais, um acréscimo importante que ajuda a compor o pacote de vantagens da carreira.

Salário para nível superior

Já para o cargo de analista do seguro social, que exige formação de nível superior em diversas áreas, a remuneração inicial é ainda mais atrativa. O valor pode variar entre R$ 8 mil e R$ 10,5 mil, considerando o vencimento básico somado às gratificações e ao auxílio-alimentação.

Assim como os técnicos, os analistas também recebem os benefícios previstos no plano de carreira. A jornada de trabalho para ambos os cargos é de 40 horas semanais, proporcionando um equilíbrio interessante entre vida profissional e pessoal.

Plano de carreira e progressão

O INSS possui um plano de carreira estruturado que permite a progressão salarial dos servidores ao longo do tempo. A estrutura é dividida em classes (A, B, C e Especial) e padrões, e o avanço ocorre por meio de avaliações de desempenho e tempo de serviço. Vale notar que um novo reajuste está previsto para abril de 2026, o que aumentará ainda mais esses valores.

Isso significa que os salários iniciais podem aumentar significativamente com o passar dos anos. Os servidores também podem receber um adicional de qualificação por possuírem títulos de especialização, mestrado ou doutorado, o que incentiva a formação contínua e valoriza o profissional dentro do instituto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.