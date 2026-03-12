Como a decisão da Selic pelo Banco Central afeta seu bolso

Nota do editor: Este artigo é um guia educativo para explicar o que é a taxa Selic e como suas variações impactam a vida dos brasileiros. Por se tratar de um indicador que muda periodicamente, recomendamos consultar a taxa atual diretamente no site do Banco Central.

A cada 45 dias, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central se reúne para definir a taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic. Essa decisão tem reflexos diretos no seu dia a dia, alterando desde o rendimento da poupança até o custo de um empréstimo pessoal ou do financiamento da casa própria.

Conhecida como a “taxa mãe”, a Selic é a principal ferramenta do Banco Central para controlar a inflação. Quando os preços sobem de forma generalizada, o Copom costuma elevar a taxa para desestimular o consumo e o crédito, o que ajuda a frear a alta. Quando a inflação está controlada, o movimento pode ser o inverso, com cortes para aquecer a economia. Por isso, é comum que a Selic passe por ciclos de alta e baixa, acompanhando o cenário econômico do país.

Essa movimentação, no entanto, não fica restrita às grandes decisões econômicas. Ela chega rapidamente ao seu bolso, seja de forma positiva ou negativa, dependendo dos seus objetivos financeiros. Entender como isso funciona é fundamental para tomar melhores decisões com o seu dinheiro.

Como a Selic mexe com seus investimentos

O impacto mais imediato da Selic é sentido nos investimentos, especialmente nos de renda fixa. A poupança, uma das aplicações mais populares do país, tem seu rendimento atrelado diretamente à taxa básica de juros. A regra é clara: se a Selic está acima de 8,5% ao ano, a poupança rende 0,5% ao mês mais a Taxa Referencial (TR).

Outros investimentos de renda fixa, como CDBs, LCIs, LCAs e o Tesouro Selic, também são diretamente influenciados. Quando a Selic sobe, a rentabilidade desses ativos tende a aumentar. Por exemplo, em um cenário hipotético com a Selic a 10% ao ano, um CDB que paga 100% do CDI (taxa que acompanha a Selic de perto) renderia próximo a esse valor, tornando-se uma opção atrativa para quem busca segurança e maior retorno.

O custo do crédito e dos financiamentos

Se por um lado os juros altos beneficiam o investidor, por outro eles encarecem o crédito. Se você planeja financiar um carro ou um imóvel, a Selic é um fator crucial. Taxas mais altas tornam as parcelas de novos contratos mais caras, exigindo maior planejamento financeiro.

O mesmo vale para o cartão de crédito. Os juros do rotativo, cobrados quando o cliente não paga o valor total da fatura, e do parcelamento tendem a acompanhar o movimento da taxa básica. Empréstimos pessoais e cheque especial também ficam mais caros em um cenário de alta da Selic.

A Selic também serve como um instrumento para estabilizar os preços. Ao subir os juros, o Banco Central busca reduzir a circulação de dinheiro e, com isso, segurar o aumento dos valores nos supermercados, nos combustíveis e nos serviços. Essa medida visa proteger o poder de compra da população no longo prazo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.