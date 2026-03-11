Vilões inesquecíveis: relembre 10 personagens marcantes das novelas

Uma boa novela precisa de um grande vilão para se tornar inesquecível. Com a reprise de tramas clássicas na televisão, o público volta a se envolver com as armações de antagonistas que roubaram a cena, provando que, às vezes, amamos odiar alguns personagens.

Eles são cruéis, articulados e, muitas vezes, mais carismáticos que os próprios mocinhos. Suas maldades movimentam a história e criam momentos que ficam marcados na memória dos telespectadores. De frases de efeito a planos mirabolantes, a teledramaturgia brasileira é rica em exemplos de vilania de alta qualidade. Relembre a seguir dez personagens que se tornaram ícones.

Nazaré Tedesco

Em “Senhora do Destino”, a personagem imortalizada por Renata Sorrah sequestrou um bebê, empurrou vítimas da escada e se tornou um dos maiores memes da internet brasileira. Suas caras e bocas são lembradas até hoje.

Carminha

Interpretada por Adriana Esteves em “Avenida Brasil”, ela foi a vilã que literalmente parou o país. Sua rivalidade com Nina e suas cenas no lixão entraram para a história, transformando a personagem em um fenômeno cultural.

Odete Roitman

Um marco da teledramaturgia em “Vale Tudo”. Com seu desprezo pelo Brasil e seu poder de manipulação, a personagem de Beatriz Segall gerou a pergunta que mobilizou o país em seu último capítulo: “quem matou Odete Roitman?”.

Flora

Na novela “A Favorita”, a personagem de Patrícia Pillar enganou o público por meses com sua aparência de boa moça. A revelação de sua verdadeira natureza foi um dos pontos altos da trama, consolidando-a como uma das vilãs mais inteligentes e frias já criadas.

Félix

Em “Amor à Vida”, o personagem de Mateus Solano começou como um vilão cruel, capaz de abandonar a sobrinha recém-nascida em uma caçamba. Ao longo da novela, sua complexidade e humor ácido conquistaram o público, garantindo uma trajetória de redenção rara para um antagonista.

Raquel

A gêmea má de “Mulheres de Areia” fez da vida de sua irmã Ruth um verdadeiro inferno. Egoísta e ambiciosa, a personagem de Gloria Pires é um exemplo clássico da maldade que prende a atenção do início ao fim.

Laura Prudente da Costa

A invejosa de “Celebridade”, interpretada por Cláudia Abreu, ficou famosa pela surra que levou da protagonista Maria Clara Diniz, mas suas armações foram muito além. Calculista, ela fez de tudo para roubar o lugar de sua rival.

Bia Falcão

Com seu ar de superioridade e frases de efeito, a personagem de Fernanda Montenegro em “Belíssima” destilava preconceito e controlava a vida de todos ao seu redor com mão de ferro.

Maria de Fátima

Também de “Vale Tudo”, a personagem de Glória Pires provou que a maldade pode estar em família. Ambiciosa, ela foi capaz de vender a própria casa e deixar a mãe na rua para tentar subir na vida.

Ernesto

O golpista de “Êta Mundo Bom!”, interpretado por Eriberto Leão, é o exemplo do vilão charmoso. Com a ajuda de seus comparsas, ele arma planos para tomar a fortuna do protagonista, mostrando que a vilania pode vir disfarçada de boas intenções.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.