Roteiros de navio no Brasil: 7 viagens incríveis pela nossa costa

A temporada de cruzeiros 2025/2026 promete movimentar a costa brasileira entre outubro de 2025 e abril de 2026, com mais de 160 roteiros operados por grandes companhias como MSC Cruzeiros e Costa Cruzeiros. Se você sonha em viajar pelo mar com conforto, lazer e paisagens deslumbrantes, saiba que as viagens partem de diversos portos, incluindo Santos (SP), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Maceió (AL) e Itajaí (SC), com opções para todos os gostos.

Explorar o litoral a bordo de um navio combina a comodidade de um resort com a oportunidade de acordar em um novo destino a cada dia. As opções vão desde viagens curtas, ideais para um feriado, até travessias mais longas que percorrem diferentes estados. Conheça sete roteiros incríveis para navegar pelo Brasil.

1. Mini-cruzeiros pelo Sudeste

Perfeitos para uma primeira experiência ou para quem tem pouco tempo, esses roteiros duram de três a quatro noites. Com saídas de portos como Santos (SP) e Rio de Janeiro (RJ), as paradas costumam incluir destinos badalados como Búzios, Ilhabela, Angra dos Reis e Ilha Grande, famosos por suas praias e vida noturna.

2. Rumo ao Nordeste

Para quem busca uma imersão completa, as viagens de sete a oito noites rumo ao Nordeste são ideais. Partindo do Sudeste, os navios seguem em direção a Salvador e Maceió. O trajeto permite aproveitar as piscinas e atrações a bordo nos dias de navegação e explorar a cultura, a história e a culinária de cidades icônicas.

3. O charme da Costa Verde

Além dos grandes cruzeiros, a Costa Verde fluminense é especialista em passeios de barco menores e mais intimistas. Escunas que partem de Paraty e Angra dos Reis levam a ilhas e praias paradisíacas, muitas delas acessíveis apenas pelo mar. É uma ótima opção para um contato mais próximo com a natureza.

4. Réveillon em alto-mar

Uma das experiências mais procuradas é passar a virada do ano a bordo. Os cruzeiros de Réveillon têm como ponto alto a parada na orla de Copacabana, no Rio, para assistir à famosa queima de fogos de um ângulo privilegiado. A festa continua a bordo com jantares e shows especiais.

5. Explorando o Sul do país

Com saídas de Santos, alguns roteiros seguem para o Sul, com paradas em portos como Itajaí (SC), que dá acesso a Balneário Camboriú, e Porto Belo. Essas viagens oferecem um vislumbre das belas praias catarinenses e da cultura local, com uma atmosfera diferente do restante do litoral.

6. Travessias internacionais

Para quem quer estender a viagem, há cruzeiros que partem do Brasil e seguem para os vizinhos Uruguai e Argentina. Roteiros mais longos incluem paradas em Punta del Este e Montevidéu, além de terminar em Buenos Aires, unindo o melhor da costa brasileira com o charme das capitais platinas.

7. Roteiros temáticos

A cada temporada, cresce a oferta de cruzeiros temáticos, focados em música, gastronomia, bem-estar ou com personagens para crianças. São viagens que unem o roteiro tradicional a uma programação exclusiva, com shows, palestras e atividades voltadas para um público específico, garantindo entretenimento sem pausa.

