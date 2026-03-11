Cidades submersas: a engenharia por trás das galerias pluviais

As recentes chuvas que atingiram Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e resultaram no desaparecimento de um jovem arrastado para uma galeria pluvial trouxeram à tona uma realidade invisível para a maioria dos moradores das cidades: a complexa rede de drenagem que corre sob o asfalto. Essas estruturas, essenciais para o escoamento da água, são verdadeiras veias subterrâneas projetadas para evitar inundações.

Conhecidas tecnicamente como galerias de águas pluviais, elas formam um sistema de túneis e canais que coleta a água da chuva que escorre por ruas e calçadas. A captação é feita pelas bocas de lobo, aquelas grades que vemos nas sarjetas. De lá, a água é direcionada para essa rede subterrânea, que a transporta para rios, córregos ou lagos.

Leia Mais

Como funciona essa engenharia subterrânea?

A construção de uma rede de drenagem é um projeto de alta complexidade. Tudo começa com um estudo detalhado da topografia da região e do volume médio de chuvas. Com base nesses dados, engenheiros dimensionam o tamanho dos dutos, que geralmente são de concreto armado, e definem o trajeto que eles seguirão sob a cidade.

A execução envolve escavações profundas, instalação das tubulações e a construção de poços de visita, que são os pontos de acesso para inspeção e manutenção. O objetivo é criar um caminho contínuo e com a inclinação correta para que a gravidade faça seu trabalho, levando a água para o destino final sem a necessidade de bombeamento.

Se o sistema é projetado para escoar a água, por que as cidades continuam alagando? A resposta está na combinação de três fatores principais. O primeiro é o envelhecimento da infraestrutura. Muitas galerias foram construídas há décadas, pensadas para um volume de chuva e uma área urbana muito menores.

O segundo fator é a crescente impermeabilização do solo. Com mais asfalto e concreto, a água deixa de ser absorvida pela terra e corre em volume muito maior para as bocas de lobo, sobrecarregando o sistema. É como tentar escoar o conteúdo de uma piscina inteira por um ralo de pia.

Por fim, o descarte inadequado de lixo e entulho nas ruas agrava o cenário. Esses detritos são levados pela enxurrada e entopem as entradas do sistema, causando alagamentos imediatos. A mudança no padrão das chuvas, com eventos climáticos cada vez mais extremos, expõe os limites de uma rede que não foi pensada para essa nova realidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.