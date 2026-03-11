Como funcionam os metrôs de Tóquio, Londres e Paris e o que podemos aprender com eles
Conheça as tecnologias e soluções de gestão dos sistemas de transporte público mais famosos do mundo e veja como podem inspirar melhorias nas cidades
compartilheSIGA
Tóquio, Londres e Paris não são apenas destinos turísticos famosos; seus sistemas de metrô são verdadeiras referências globais em mobilidade urbana. Cada um, com suas particularidades, oferece lições valiosas sobre eficiência, planejamento e foco na experiência do usuário, servindo de inspiração para grandes cidades ao redor do mundo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Enquanto muitos sistemas de transporte público enfrentam desafios diários, esses três exemplos mostram como o investimento contínuo e a gestão inteligente podem transformar o deslocamento de milhões de pessoas. Conhecer seu funcionamento é entender o que é possível alcançar em transporte sobre trilhos.
Leia Mais
Funcionários do metrô de Londres fazem greve por melhores salários
Primeiro dos novos trens do metrô faz viagem de volta ao mundo rumo a BH
Com impressão em 3D, Japão monta nova estação de trem em 3 horas
Tóquio: precisão e escala monumental
O metrô de Tóquio é mundialmente conhecido por sua pontualidade quase absoluta. Atrasos são medidos em segundos, não em minutos, e um pedido formal de desculpas é emitido pela companhia caso um trem se atrase, por menor que seja o tempo. Essa cultura de precisão é o que permite a movimentação de milhões de passageiros diariamente.
O sistema é uma complexa rede operada por diferentes empresas, públicas e privadas, mas que funciona de forma integrada. A sinalização é clara e pensada para um público diverso, incluindo turistas, com informações em japonês e inglês. A organização nas plataformas, com marcações no chão para filas, garante um embarque e desembarque rápidos e ordenados.
Londres: o pioneiro que se reinventa
O “Underground” de Londres, apelidado de “Tube”, é o sistema de metrô mais antigo do mundo. Sua principal lição é a capacidade de se modernizar sem perder a identidade. Um dos maiores exemplos de sucesso é o seu mapa, um ícone do design que prioriza a clareza das linhas e conexões em vez da precisão geográfica, facilitando a vida de qualquer pessoa.
A cidade também foi pioneira na implementação de um sistema de pagamento simplificado. O uso de cartões por aproximação (contactless) e o cartão Oyster calculam automaticamente a tarifa mais barata para o trajeto do dia, eliminando a necessidade de comprar bilhetes diferentes e complexos. A integração com ônibus e trens de superfície é outro ponto forte.
Paris: capilaridade e acesso facilitado
O metrô de Paris se destaca pela sua impressionante densidade. As estações são tão próximas umas das outras que, em qualquer ponto do centro da cidade, é raro estar a mais de 500 metros de uma parada. Essa capilaridade torna o metrô a opção mais lógica e rápida para se deslocar pela capital francesa.
Seu sistema de bilhetagem passou por uma modernização para simplificar o acesso. O foco migrou dos bilhetes de papel para soluções como o cartão recarregável Navigo e o pagamento direto por aproximação (contactless) com cartões ou smartphones. Essa evolução facilita o uso tanto para moradores quanto para turistas. Enquanto isso, muitas de suas estações históricas, com a icônica art nouveau, convivem com trens modernos e automatizados.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.