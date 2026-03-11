Infestação de escorpiões cresce no Brasil em 2025: veja os estados com mais casos

O número de acidentes com escorpiões tem apresentado um crescimento significativo em todo o Brasil, transformando a questão em um alerta de saúde pública. O aumento das temperaturas e a expansão urbana desordenada criam o ambiente ideal para a proliferação desses animais, que encontram abrigo e alimento com mais facilidade nas cidades.

Dados do Ministério da Saúde mostram que foram registrados mais de 200 mil acidentes com escorpiões no Brasil em 2025, um crescimento de 150% em comparação aos últimos dez anos. A combinação de clima quente e úmido com o descarte inadequado de lixo e entulho favorece a reprodução dos escorpiões, especialmente do tipo amarelo (Tityus serrulatus), o mais perigoso e comum no país.

Essa espécie se adapta facilmente ao ambiente urbano, escondendo-se em redes de esgoto, frestas de muros, caixas de gordura e entulhos. Com o calor, seu metabolismo acelera, o que aumenta a busca por abrigo e, consequentemente, o risco de contato com humanos dentro de casa.

Quais os estados mais afetados

Embora a presença de escorpiões seja registrada em todo o território nacional, alguns estados concentram a maior parte das notificações de picadas. O mapa de incidência revela uma situação mais crítica nas seguintes unidades da federação:

São Paulo: Lidera o ranking nacional em 2025 com 28 mil casos notificados, refletindo um aumento expressivo principalmente no interior do estado.

Minas Gerais : Tradicionalmente entre os estados com mais casos, registrou 21 mil ocorrências em 2025.

Bahia: O clima favorável e a urbanização contribuem para a alta quantidade de ocorrências, com 12 mil casos registrados em 2025.

Pernambuco: Também figura entre os estados com maior número de notificações de picadas.

Como se proteger e evitar acidentes

A prevenção é a principal ferramenta para reduzir os riscos de picadas de escorpião. Medidas simples adotadas no dia a dia podem fazer grande diferença para manter os animais longe de casa:

Mantenha quintais, jardins e terrenos baldios sempre limpos, evitando o acúmulo de folhas secas, lixo e materiais de construção.

Vede frestas e buracos em paredes, assoalhos e vãos de portas e janelas para impedir a entrada dos animais.

Use telas em ralos de pias, banheiros e tanques, além de pontos de ventilação.

Sempre verifique roupas e calçados antes de usá-los, pois são locais onde os escorpiões costumam se esconder.

O que fazer em caso de picada

Se um acidente ocorrer, é fundamental agir rapidamente. A orientação principal é procurar atendimento médico imediato na unidade de saúde mais próxima, como um posto de saúde ou pronto-socorro. Enquanto busca ajuda:

Lave o local da picada com água e sabão.

Não faça torniquetes, não fure nem corte o local da picada.

Evite aplicar qualquer tipo de receita caseira sobre a ferida.

Se possível, capture o animal com segurança (usando um pote, por exemplo) e leve-o ao serviço de saúde para facilitar a identificação da espécie e a aplicação do soro antiescorpiônico, se necessário.

