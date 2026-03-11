Casa invadida pela chuva: o que fazer para limpar e evitar mofo

Após as fortes chuvas que causaram alagamentos em Belo Horizonte em março de 2026, muitos moradores enfrentam o desafio de limpar e recuperar suas casas. A tarefa é urgente, não só para restaurar a normalidade, mas para evitar problemas de saúde e danos permanentes, como o mofo, que pode se instalar rapidamente em ambientes úmidos.

Agir de forma correta e segura desde o início é fundamental. O ideal é começar a limpeza entre 24 e 48 horas após a água baixar para garantir que o imóvel volte a ser um lugar saudável. O processo exige atenção em três etapas principais: garantir a segurança, realizar a limpeza pesada e, por fim, secar completamente o local para prevenir a proliferação de fungos e bactérias.

Segurança antes de tudo

Antes de iniciar qualquer limpeza, a prioridade máxima é a segurança. Desligue a energia elétrica na chave geral para evitar o risco de choques elétricos em contato com a água. A eletricidade só deve ser religada após uma avaliação profissional da fiação.

Use equipamentos de proteção individual, como botas e luvas de borracha, máscaras de proteção respiratória (PFF2 ou N95) e óculos de segurança. A água de enchentes geralmente está contaminada com esgoto e outras substâncias nocivas, representando um sério risco à saúde. É importante também fotografar e filmar todos os danos antes de mover ou descartar qualquer objeto. Esses registros são essenciais para acionar o seguro ou solicitar auxílios.

Como fazer a limpeza correta

O primeiro passo é remover toda a água e a lama de dentro do imóvel. Bombas submersas, baldes e rodos podem ser usados nesta etapa. Em seguida, é preciso avaliar o que pode ser salvo. Itens porosos que não podem ser totalmente limpos e desinfetados devem ser descartados. Isso inclui colchões, tapetes, estofados e móveis de madeira aglomerada que incharam.

Lave pisos, paredes e outras superfícies duras com água e sabão ou detergente para remover a sujeira visível. Depois da lavagem, é hora de desinfetar para eliminar microrganismos. Uma solução de água sanitária é eficaz: a recomendação oficial para desinfecção é diluir um copo (200 ml) de água sanitária (com 2% a 2,5% de hipoclorito de sódio) em um balde de 20 litros de água. Aplique a mistura nas superfícies e deixe secar naturalmente, sem enxaguar.

Secar para evitar o mofo

A ventilação é a principal aliada nesta fase. Abra todas as janelas e portas para criar correntes de ar que ajudem a secar os ambientes. Se possível, utilize ventiladores e desumidificadores de ar para acelerar a remoção da umidade das paredes, pisos e móveis.

Móveis de madeira maciça devem ser secos lentamente e à sombra, pois o calor direto do sol pode causar rachaduras e deformações. Fique atento aos sinais de mofo nos dias e semanas seguintes, como manchas escuras ou esverdeadas e cheiro de umidade. Aja rapidamente ao primeiro sinal para evitar que o problema se espalhe pela casa.

