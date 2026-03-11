Choveu em Floripa? 5 passeios incríveis para fazer sem ir à praia

A previsão do tempo indicou chuva em Florianópolis e os planos de praia foram por água abaixo? Não se preocupe. A capital catarinense tem um roteiro surpreendente para os dias cinzentos, com opções que combinam cultura, história e gastronomia, provando que a Ilha da Magia vai muito além do sol e do mar.

Deixar de aproveitar a viagem por causa do tempo fechado não é uma opção. Organizar um roteiro alternativo permite explorar facetas da cidade que muitos turistas acabam deixando de lado. Prepare o guarda-chuva e descubra cinco passeios incríveis para fazer em Florianópolis sem precisar pisar na areia.

Visitar o Mercado Público

Ponto de encontro de moradores e turistas, o Mercado Público de Florianópolis é o coração do Centro Histórico. Seus corredores movimentados são um convite para explorar o artesanato local, experimentar frutas frescas e, principalmente, saborear a gastronomia da ilha. Os bares e restaurantes do vão central servem desde o clássico pastel de berbigão até pratos elaborados com frutos do mar frescos. É o lugar perfeito para passar horas, observando o movimento e absorvendo a cultura local, totalmente protegido da chuva.

Explorar o Palácio Cruz e Sousa

Conhecido como Palácio Rosado, o imponente casarão que hoje abriga o Museu Histórico de Santa Catarina foi a antiga sede do governo estadual. Uma visita ao Palácio Cruz e Sousa é uma verdadeira viagem no tempo. Seus salões preservam móveis, obras de arte e objetos do século 19, com detalhes em mármore de Carrara e piso em marchetaria. O passeio é ideal para um dia chuvoso, oferecendo uma imersão na história política e social do estado em um ambiente fascinante.

Conhecer as fortalezas históricas

Florianópolis foi protegida por um sistema de fortalezas no século 18, e parte dessas construções está aberta à visitação. Embora o acesso a algumas exija travessia de barco, a Fortaleza de São José da Ponta Grossa, entre as praias de Jurerê e do Forte, é acessível por terra. Mesmo com chuva, é possível explorar as muralhas, a casa do comandante e a capela, que contam a história da ocupação portuguesa no sul do Brasil. A vista da baía com o tempo fechado ganha um ar dramático e igualmente belo.

Encantar-se no Projeto Tamar

Localizado na Barra da Lagoa, o Projeto Tamar é um programa educativo e divertido para todas as idades. O centro de visitantes possui uma estrutura coberta com tanques de observação que abrigam diferentes espécies de tartarugas marinhas em várias fases da vida. Guias explicam sobre o trabalho de conservação e os desafios enfrentados por esses animais. É uma ótima oportunidade de aprendizado e contato com a vida marinha, tornando o dia de chuva uma experiência enriquecedora.

Mergulhar na arte catarinense

O Museu de Arte de Santa Catarina (MASC) é uma excelente opção cultural para um dia cinzento. Localizado no Centro Integrado de Cultura (CIC), o espaço abriga um acervo com mais de cinco mil obras de artistas catarinenses e nacionais, como Victor Meirelles e Martinho de Haro. Suas exposições permanentes e temporárias oferecem um panorama completo da produção artística do estado, sendo um passeio tranquilo e inspirador para quem busca um programa cultural completo e protegido da chuva.

