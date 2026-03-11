Além dos bancos: onde mais você pode ter dinheiro esquecido

Muitos brasileiros já conhecem o Sistema de Valores a Receber (SVR), do Banco Central, para consultar dinheiro esquecido em bancos. O que pouca gente sabe é que existem outros locais onde você pode ter valores a receber sem nem imaginar. Esses recursos podem vir de processos judiciais, heranças não reclamadas ou até de ações de empresas que já nem existem mais com o mesmo nome.

Essa busca pode revelar uma quantia inesperada, que faz diferença no orçamento. Diferente do sistema do BC, que centraliza as informações de instituições financeiras, essa pesquisa exige uma verificação individual em diferentes órgãos e portais. A boa notícia é que a maioria dessas consultas pode ser feita de forma online e gratuita, usando apenas dados pessoais como o CPF. É importante lembrar que essas bases de dados são atualizadas com frequência, por isso vale a pena realizar a consulta periodicamente.

Para ajudar nessa tarefa, preparamos uma lista com os principais locais onde você pode ter dinheiro esquecido. Confira cada um deles e veja como proceder para fazer a consulta.

Restituição do Imposto de Renda

A Receita Federal libera lotes residuais de restituição do Imposto de Renda mensalmente a partir de outubro. Se você caiu na malha fina em anos anteriores, regularizou a situação mas não recebeu o valor, ele pode estar disponível. A consulta é feita diretamente no site da Receita Federal, na seção "Meu Imposto de Renda", informando CPF e data de nascimento.

Ações judiciais

Valores de ações contra empresas ou órgãos públicos podem ficar parados por anos, aguardando o resgate. Isso inclui os chamados precatórios e as Requisições de Pequeno Valor (RPVs). A consulta deve ser feita nos portais dos Tribunais de Justiça (processos estaduais) e dos Tribunais Regionais Federais (processos contra a União) com o seu CPF. Os procedimentos e prazos podem variar conforme o tribunal.

Heranças não reclamadas

Quando uma pessoa falece sem deixar herdeiros conhecidos, seus bens podem ser declarados como "herança jacente" e, posteriormente, "herança vacante", passando para o poder público. É possível verificar a existência de editais de herança jacente nos sites dos Tribunais de Justiça do seu estado, lembrando que as regras e a forma de consulta podem mudar de um estado para outro.

PIS/Pasep e FGTS

Milhões de trabalhadores ainda têm saldos em contas inativas do FGTS ou cotas esquecidas do PIS/Pasep. A verificação é simples e pode ser realizada diretamente nos aplicativos da Caixa Econômica Federal, como o "App FGTS" e o "Caixa Trabalhador", ou pelo site oficial da Caixa.

Ações antigas de empresas

Ações de companhias antigas, como as do sistema Telebras, podem ter valor e muita gente não sabe que é acionista. O caminho é procurar a área de Relações com Investidores (RI) das empresas que sucederam essas companhias ou o banco responsável pela escrituração dos papéis.

