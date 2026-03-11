Valores a receber: o passo a passo para consultar e sacar seu dinheiro

Milhões de brasileiros ainda podem resgatar dinheiro esquecido em bancos e outras instituições financeiras. O Sistema de Valores a Receber (SVR), gerenciado pelo Banco Central, continua ativo e com saldo disponível para consulta e saque. O processo é totalmente online e gratuito, mas exige atenção para evitar golpes.

O sistema foi criado para devolver valores que ficaram em contas encerradas, tarifas cobradas indevidamente ou recursos de consórcios e cooperativas não resgatados. Qualquer pessoa física ou jurídica pode realizar a consulta para verificar se possui algum saldo a ser recuperado. A verificação é simples e leva apenas alguns minutos.

Como consultar se você tem valores a receber

O primeiro passo é acessar o site oficial do sistema: valoresareceber.bcb.gov.br. É fundamental usar apenas este endereço para garantir a segurança de suas informações. Na página inicial, você encontrará os campos para preencher os dados necessários.

Para pessoas físicas, a consulta exige o número do CPF e a data de nascimento. No caso de pessoas jurídicas, é preciso informar o CNPJ e a data de abertura da empresa. Após inserir as informações e um código de verificação, o sistema informa imediatamente se há ou não valores a serem recebidos. Se houver valores, o sistema pode agendar uma data para você retornar e acessar os detalhes completos com sua conta Gov.br.

Passo a passo para solicitar o resgate

Na data agendada, será necessário acessar novamente o site e fazer login com sua conta Gov.br, que precisa ter nível de segurança prata ou ouro e com a verificação em duas etapas habilitada. Esse requisito é uma medida para proteger seus dados.

Dentro da plataforma, você poderá ver o valor exato, a origem do dinheiro e a instituição que fará o pagamento. A forma mais prática de receber é via Pix. Basta selecionar a opção de resgate, informar sua chave Pix e o valor será transferido para sua conta em até 12 dias úteis.

Se a instituição não oferecer a opção de resgate via Pix, o sistema fornecerá os contatos para que você combine a forma de devolução diretamente com a empresa. Mesmo nesse caso, não é preciso pagar nenhuma taxa.

Atenção aos golpes e informações importantes

O Banco Central reforça que o serviço é totalmente gratuito e que não entra em contato com os cidadãos para tratar de valores a receber ou para confirmar dados pessoais. Desconfie de qualquer mensagem, e-mail ou ligação sobre o tema.

Nunca clique em links suspeitos recebidos por aplicativos de mensagem ou redes sociais.

Não forneça senhas ou dados pessoais a terceiros.

Toda a operação de consulta e resgate deve ser feita exclusivamente pelo site oficial do Banco Central.

