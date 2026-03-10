Dupla Sena: como funciona a aposta que te dá duas chances de ganhar

Com um único bilhete, a Dupla Sena oferece ao apostador duas chances de ganhar. A modalidade, uma das mais populares das Loterias Caixa, se destaca por realizar dois sorteios independentes em um mesmo concurso, o que atrai quem busca mais oportunidades de ser premiado com os mesmos números.

O jogo é simples: o participante escolhe de seis a 15 números entre os 50 disponíveis no volante. O valor de uma aposta mínima, com seis dezenas, é de R$ 3,00. Aumentar a quantidade de números no bilhete eleva o custo, mas também amplia a probabilidade de acerto.

Leia Mais

Como funcionam os sorteios?

A principal característica da Dupla Sena é a realização de dois sorteios sequenciais. No dia do concurso, são retiradas seis bolas para o primeiro sorteio e, em seguida, mais seis para o segundo. O apostador concorre com seus números escolhidos em ambas as extrações.

Isso significa que, se a aposta não for premiada na primeira rodada, ela continua válida e com as mesmas chances na segunda. Os prêmios, no entanto, possuem valores diferentes para cada sorteio, sendo sempre maiores na primeira faixa.

Divisão dos prêmios e chances de ganhar

A premiação é distribuída para quem acerta de três a seis números em qualquer um dos sorteios. As faixas de premiação são as seguintes:

Sena: para quem acerta 6 números.

Quina: para quem acerta 5 números.

Quadra: para quem acerta 4 números.

Terno: para quem acerta 3 números.

A chance de acertar os seis números e levar o prêmio principal, com uma aposta simples, é de uma em 15.890.700. Já a probabilidade de ganhar na faixa mais baixa, o Terno, é de uma em 60, considerando qualquer um dos dois sorteios.

Os concursos da Dupla Sena acontecem três vezes por semana, sempre às segundas, quartas e sextas-feiras, a partir das 21h. As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica credenciada ou pelos canais digitais da Caixa Econômica Federal até as 19h do dia do sorteio.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.