Imposto de Renda 2026: quem é obrigado a declarar este ano

Com a aproximação do período para a entrega da declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) 2026, muitos contribuintes buscam entender se precisam prestar contas à Receita Federal. A obrigatoriedade atinge quem se enquadra em critérios específicos de renda, patrimônio ou operações financeiras realizadas durante o ano-calendário de 2025.

A declaração é uma obrigação anual que detalha os ganhos e despesas do cidadão, permitindo ao Fisco verificar se os impostos foram pagos corretamente. Entender as regras é o primeiro passo para evitar a malha fina e possíveis multas.

Confira quem é obrigado a declarar em 2026

As normas podem ser atualizadas anualmente, mas, com base nas regras mais recentes, a obrigatoriedade se aplica a quem se encaixou em qualquer uma das seguintes situações em 2025:

Recebeu rendimentos tributáveis (como salários, aposentadorias e aluguéis) cuja soma anual foi superior a R$ 33.888,00 .

Obteve rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte (como FGTS, herança ou rendimentos de poupança) em valor total acima de R$ 200.000 .

Alcançou receita bruta em atividade rural superior a R$ 169.440,00 .

Tinha, em 31 de dezembro de 2025, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, incluindo terra nua, de valor total superior a R$ 800.000 .

Realizou operações de alienação (venda) em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas cuja soma ultrapassou R$ 40.000 ou que tiveram apuração de ganhos líquidos sujeitos à incidência do imposto.

Passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês de 2025 e se encontrava nessa condição em 31 de dezembro.

Optou pela isenção do imposto sobre o ganho de capital na venda de imóveis residenciais, seguido da aquisição de outro imóvel residencial no prazo de 180 dias.

Vale lembrar que a Receita Federal deve divulgar as regras oficiais para a declaração de 2026 por volta de 16 de março, com o prazo de entrega se estendendo até 29 de maio.

É importante destacar que basta se enquadrar em apenas uma das situações listadas para que a entrega da declaração seja obrigatória. O não cumprimento do prazo ou a omissão de informações podem resultar em multas e juros.

A declaração deve ser preenchida e enviada por meio do programa oficial da Receita Federal, que geralmente é liberado para download semanas antes do início do prazo. Por isso, a organização prévia de documentos como informes de rendimentos, recibos médicos e comprovantes de despesas é fundamental para evitar erros e correria de última hora.

