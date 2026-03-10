Assine
Imposto de Renda 2026: quem é obrigado a declarar este ano

As regras de obrigatoriedade podem confundir; veja os critérios de renda, bens e operações na bolsa que definem quem precisa prestar contas à Receita Federal

Juliane Aguiar
Juliane Aguiar
10/03/2026 17:45

Cálculos e organização de documentos são essenciais para a declaração do Imposto de Renda 2026 e para evitar a malha fina. crédito: pressfoto/ Freepik

Com a aproximação do período para a entrega da declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) 2026, muitos contribuintes buscam entender se precisam prestar contas à Receita Federal. A obrigatoriedade atinge quem se enquadra em critérios específicos de renda, patrimônio ou operações financeiras realizadas durante o ano-calendário de 2025.

A declaração é uma obrigação anual que detalha os ganhos e despesas do cidadão, permitindo ao Fisco verificar se os impostos foram pagos corretamente. Entender as regras é o primeiro passo para evitar a malha fina e possíveis multas.

Confira quem é obrigado a declarar em 2026

As normas podem ser atualizadas anualmente, mas, com base nas regras mais recentes, a obrigatoriedade se aplica a quem se encaixou em qualquer uma das seguintes situações em 2025:

  • Recebeu rendimentos tributáveis (como salários, aposentadorias e aluguéis) cuja soma anual foi superior a R$ 33.888,00.

  • Obteve rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte (como FGTS, herança ou rendimentos de poupança) em valor total acima de R$ 200.000.

  • Alcançou receita bruta em atividade rural superior a R$ 169.440,00.

  • Tinha, em 31 de dezembro de 2025, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, incluindo terra nua, de valor total superior a R$ 800.000.

  • Realizou operações de alienação (venda) em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas cuja soma ultrapassou R$ 40.000 ou que tiveram apuração de ganhos líquidos sujeitos à incidência do imposto.

  • Passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês de 2025 e se encontrava nessa condição em 31 de dezembro.

  • Optou pela isenção do imposto sobre o ganho de capital na venda de imóveis residenciais, seguido da aquisição de outro imóvel residencial no prazo de 180 dias.

Vale lembrar que a Receita Federal deve divulgar as regras oficiais para a declaração de 2026 por volta de 16 de março, com o prazo de entrega se estendendo até 29 de maio.

É importante destacar que basta se enquadrar em apenas uma das situações listadas para que a entrega da declaração seja obrigatória. O não cumprimento do prazo ou a omissão de informações podem resultar em multas e juros.

A declaração deve ser preenchida e enviada por meio do programa oficial da Receita Federal, que geralmente é liberado para download semanas antes do início do prazo. Por isso, a organização prévia de documentos como informes de rendimentos, recibos médicos e comprovantes de despesas é fundamental para evitar erros e correria de última hora.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

