Guia de Singapura: o que fazer no destino asiático em 3, 5 ou 7 dias

Singapura não é apenas um dos centros financeiros mais importantes do mundo, mas também um destino turístico que fascina pela sua organização, arquitetura futurista e diversidade cultural. A cidade-estado asiática se tornou um roteiro obrigatório para quem busca uma experiência que combina modernidade, natureza e tradições de forma harmoniosa. Planejar o que fazer por lá depende do tempo disponível, mas mesmo uma estadia curta revela paisagens inesquecíveis.

Roteiro de 3 dias: o essencial

Com pouco tempo, o foco deve ser a icônica região de Marina Bay. O primeiro dia pode ser dedicado a explorar os Jardins da Baía (Gardens by the Bay), com suas impressionantes Supertrees e as estufas Cloud Forest e Flower Dome. À noite, o show de luzes e som Garden Rhapsody transforma o local em um cenário mágico. No segundo dia, visite o Merlion Park para a foto clássica com o símbolo do país e caminhe pela orla até o complexo Marina Bay Sands. Subir ao Skypark para uma vista panorâmica da cidade é imperdível. O terceiro dia pode ser reservado para explorar o lado cultural, com uma visita a Chinatown, repleta de templos e mercados.

Roteiro de 5 dias: cultura e diversão

Com mais dois dias, é possível aprofundar a experiência. Acrescente ao roteiro anterior um dia inteiro na Ilha de Sentosa, que oferece praias, parques temáticos como o Universal Studios Singapore e outras atrações de entretenimento. Use o quinto dia para mergulhar na diversidade étnica de Singapura, explorando os bairros de Little India, com seus templos coloridos e aromas de especiarias, e Kampong Glam, o bairro malaio, conhecido pela Mesquita do Sultão e suas lojas charmosas.

Roteiro de 7 dias: imersão completa

Uma semana permite um ritmo mais tranquilo e a descoberta de joias escondidas. Além das atrações anteriores, reserve um tempo para o Singapore Botanic Garden, um Patrimônio Mundial da UNESCO que abriga o National Orchid Garden. Outra opção é conhecer o aclamado Zoológico de Singapura ou o Night Safari, para uma experiência noturna com a vida selvagem. No último dia, aproveite para explorar o Jewel Changi Airport, um complexo com lojas, restaurantes e a HSBC Rain Vortex, a maior cachoeira interna do mundo, transformando a partida em uma última grande atração.

Gastronomia e hospedagem

A culinária local é um capítulo à parte. Não deixe de visitar os hawker centres, praças de alimentação com dezenas de barracas que servem pratos autênticos e premiados a preços acessíveis. Para hospedagem, as opções variam. A área de Marina Bay concentra hotéis de luxo com vistas espetaculares. Bairros como Clarke Quay oferecem vida noturna agitada e hotéis boutique, enquanto áreas como Bugis e Little India têm alternativas com melhor custo-benefício.

