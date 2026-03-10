Assine
Alternativas ao petróleo: 5 fontes de energia que podem mudar o futuro

A dependência do petróleo gera crises; conheça as energias renováveis como a solar e a eólica que estão se tornando mais baratas e eficientes

Juliane Aguiar
Juliane Aguiar
Repórter
10/03/2026 15:49

Painéis solares representam o avanço da energia fotovoltaica, uma das fontes renováveis que mais crescem globalmente. crédito: American Public Power Association/ Unsplash

A recente instabilidade geopolítica no Oriente Médio, com novas tensões envolvendo o Irã, acendeu um alerta global e expôs, mais uma vez, a fragilidade da dependência do petróleo. A volatilidade nos preços do barril não afeta apenas os mercados financeiros, mas também o bolso do consumidor. Esse cenário acelera a busca por alternativas energéticas que sejam não apenas mais limpas, mas também economicamente viáveis e seguras.

O avanço tecnológico tem sido um grande aliado nessa transição. Fontes de energia que antes eram consideradas caras ou ineficientes estão se tornando cada vez mais competitivas. A corrida por uma matriz energética diversificada deixou de ser apenas uma pauta ambiental para se tornar uma questão de segurança e estratégia para muitos países, inclusive o Brasil.

Fontes de energia que ganham força

Energia solar: a conversão da luz do sol em eletricidade por meio de painéis fotovoltaicos é uma das tecnologias que mais crescem no mundo. A redução contínua no custo dos painéis e o aumento de sua eficiência tornaram a energia solar uma opção viável tanto para grandes usinas quanto para instalações residenciais, garantindo previsibilidade nos custos.

Energia eólica: aproveitando a força dos ventos para girar turbinas e gerar eletricidade, essa fonte já é uma realidade consolidada em muitas regiões. Os parques eólicos em terra (onshore) são comuns, mas a tecnologia offshore (no mar), que aproveita ventos mais fortes e constantes, promete revolucionar a capacidade de geração nas próximas décadas.

Hidrogênio verde: apontado como o combustível do futuro, é produzido a partir da quebra da molécula de água (eletrólise) com eletricidade de fontes renováveis. O resultado é um gás com alto poder energético e zero emissão de carbono. Seu potencial é enorme para descarbonizar setores como o transporte de cargas e a indústria pesada.

Biomassa: esta fonte utiliza matéria orgânica, como resíduos agrícolas, madeira e dejetos de animais, para gerar energia. A queima desses materiais libera calor, que pode ser convertido em eletricidade ou usado para aquecimento. No Brasil, o bagaço da cana-de-açúcar é um exemplo de sucesso no uso da biomassa para abastecer usinas.

Energia geotérmica: menos conhecida, esta fonte aproveita o calor proveniente do interior da Terra. Em locais com atividade vulcânica ou geológica favorável, poços são perfurados para captar o vapor de água subterrâneo, que movimenta turbinas. Sua grande vantagem é ser uma fonte estável e constante, que não depende de condições climáticas como o sol ou o vento.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

overflay