Imposto de Renda 2026: 5 erros comuns que podem te levar à malha fina

O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2026, que vai de 16 de março a 29 de maio, se aproxima e, com ele, a preocupação de milhões de brasileiros em evitar a malha fina. Pequenos descuidos no preenchimento podem resultar em pendências com a Receita Federal, gerando multas e a necessidade de retificação. Conhecer os erros mais frequentes é o primeiro passo para garantir uma declaração tranquila e correta.

O cruzamento de dados do Fisco está cada vez mais eficiente, o que torna a identificação de inconsistências quase imediata. Uma informação divergente entre o que você declara e o que empresas, bancos e planos de saúde informam é o suficiente para acender o alerta. Por isso, a atenção aos detalhes é fundamental durante todo o processo.

Leia Mais

Para ajudar nessa tarefa, listamos as cinco falhas mais comuns que levam os contribuintes a terem problemas com a Receita. Fique atento a cada uma delas para não cair em armadilhas.

Erros que você não pode cometer

Omitir rendimentos

Este é um dos principais motivos para cair na malha fina. É obrigatório declarar todos os ganhos recebidos, como salários de diferentes fontes, aluguéis, pensões e trabalhos como autônomo. Até mesmo rendimentos isentos, como os da poupança, devem constar na declaração. A Receita cruza esses dados com as informações prestadas por empresas e instituições financeiras. Informar despesas médicas incorretas

Declarar gastos com saúde que não podem ser comprovados é um erro grave. Só informe valores que possuam recibos ou notas fiscais em seu nome ou no de seus dependentes. Os profissionais e as clínicas também informam os pagamentos recebidos, e qualquer divergência nos valores declarados leva à retenção da sua declaração para análise. Declarar dependentes de forma indevida

As regras para incluir dependentes são claras. Um filho que já tenha renda própria e entregue a própria declaração, por exemplo, não pode ser incluído como seu dependente. O mesmo vale para pais ou outros parentes que não se enquadrem nos critérios da Receita. A inclusão duplicada de um mesmo CPF como dependente em mais de uma declaração é um erro facilmente detectado. Esquecer os rendimentos de aplicações financeiras

Muitas pessoas se esquecem de declarar saldos e rendimentos de suas aplicações financeiras. Ganhos obtidos com ações, fundos de investimento ou Tesouro Direto precisam ser informados corretamente. Os bancos e as corretoras enviam anualmente os informes de rendimentos com todos os dados necessários, que servem como base para o preenchimento. Conferir esses documentos e, em caso de dúvida, consultar o portal e-CAC da Receita Federal é essencial para não omitir informações. Erros de digitação

Pode parecer um detalhe pequeno, mas erros de digitação são extremamente comuns e perigosos. Inverter um número, esquecer uma vírgula ou adicionar um zero a mais em um campo pode alterar drasticamente o cálculo do imposto a pagar ou a restituir. Uma revisão minuciosa de todos os dados antes de enviar a declaração é a melhor forma de evitar essa falha. Para ajudar, utilize a declaração pré-preenchida, que já importa muitos dados automaticamente e reduz as chances de erro. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.