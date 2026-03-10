Não vai declarar o IR sozinho? Veja como escolher um bom contador

Com a aproximação do prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2026, que vai de 16 de março a 29 de maio, muitos contribuintes avaliam contratar um contador para evitar erros e a temida malha fina. A ajuda profissional pode trazer tranquilidade e garantir que todas as obrigações com a Receita Federal sejam cumpridas corretamente.

Delegar a tarefa a um especialista economiza tempo e reduz o risco de inconsistências, principalmente para quem possui fontes de renda variadas, investimentos complexos ou realizou operações na bolsa de valores. Um erro no preenchimento pode resultar em multas pesadas e dores de cabeça futuras.

O profissional de contabilidade tem o conhecimento técnico para aplicar todas as deduções permitidas por lei, o que pode aumentar a restituição ou diminuir o imposto a pagar. Ele também se responsabiliza pelas informações enviadas, oferecendo mais segurança ao processo.

O que avaliar na hora de contratar um contador

A escolha de um bom profissional é fundamental para garantir um serviço de qualidade. Antes de fechar negócio, é importante verificar alguns pontos para ter certeza de que você está fazendo a escolha certa. Leve em consideração os seguintes aspectos:

Registro profissional: verifique se o contador possui registro ativo no Conselho Regional de Contabilidade (CRC) do seu estado. A consulta é pública e pode ser feita online, diretamente no site do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), garantindo que o profissional está habilitado para exercer a função.

Experiência: procure saber se o profissional tem experiência específica com a declaração de Imposto de Renda de pessoa física. A especialização na área é um diferencial importante.

Indicações: peça recomendações a amigos, familiares ou colegas de trabalho que já utilizam esse tipo de serviço. A experiência de outras pessoas pode ser um bom termômetro da qualidade do trabalho.

Contrato de serviço: formalize a contratação por meio de um contrato simples. O documento deve detalhar os serviços, prazos, valores e responsabilidades. É essencial que o acordo preveja a entrega do recibo da declaração, que deve ser guardado por você por, no mínimo, cinco anos.

Quanto custa o serviço

O valor cobrado por um contador para fazer a declaração do Imposto de Renda varia conforme a complexidade das informações. Declarações mais simples, com apenas uma fonte de renda e poucas deduções, costumam ser mais baratas.

Para casos de maior complexidade, que envolvem múltiplos rendimentos, bens, investimentos em renda variável ou atividade rural, o preço tende a ser maior. Os honorários podem partir de R$ 250 para os modelos mais básicos, mas podem ultrapassar R$ 1.000 dependendo do volume de trabalho.

Alguns profissionais também trabalham com um percentual sobre o valor da restituição a ser recebida pelo contribuinte. Essa é uma prática que pode ser controversa e deve ser avaliada com cuidado, pois nem sempre é a opção mais vantajosa. Pesquisar e solicitar orçamentos de diferentes contadores é a melhor forma de encontrar um serviço que se ajuste ao seu perfil e ao seu bolso.

