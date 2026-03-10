Assine
overlay
Início Trends
Economia

Não vai declarar o IR sozinho? Veja como escolher um bom contador

Para evitar erros, muitos preferem contratar um profissional; saiba o que levar em conta na hora de escolher um contador e quanto custa o serviço

Publicidade
Carregando...
JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
10/03/2026 15:37

compartilhe

SIGA
x
Não vai declarar o IR sozinho? Veja como escolher um bom contador
A contratação de um contador oferece segurança e precisão para a declaração do Imposto de Renda, evitando a malha fina. crédito: bettylewis/ Pixabay

Com a aproximação do prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2026, que vai de 16 de março a 29 de maio, muitos contribuintes avaliam contratar um contador para evitar erros e a temida malha fina. A ajuda profissional pode trazer tranquilidade e garantir que todas as obrigações com a Receita Federal sejam cumpridas corretamente.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Delegar a tarefa a um especialista economiza tempo e reduz o risco de inconsistências, principalmente para quem possui fontes de renda variadas, investimentos complexos ou realizou operações na bolsa de valores. Um erro no preenchimento pode resultar em multas pesadas e dores de cabeça futuras.

Leia Mais

O profissional de contabilidade tem o conhecimento técnico para aplicar todas as deduções permitidas por lei, o que pode aumentar a restituição ou diminuir o imposto a pagar. Ele também se responsabiliza pelas informações enviadas, oferecendo mais segurança ao processo.

O que avaliar na hora de contratar um contador

A escolha de um bom profissional é fundamental para garantir um serviço de qualidade. Antes de fechar negócio, é importante verificar alguns pontos para ter certeza de que você está fazendo a escolha certa. Leve em consideração os seguintes aspectos:

  • Registro profissional: verifique se o contador possui registro ativo no Conselho Regional de Contabilidade (CRC) do seu estado. A consulta é pública e pode ser feita online, diretamente no site do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), garantindo que o profissional está habilitado para exercer a função.

  • Experiência: procure saber se o profissional tem experiência específica com a declaração de Imposto de Renda de pessoa física. A especialização na área é um diferencial importante.

  • Indicações: peça recomendações a amigos, familiares ou colegas de trabalho que já utilizam esse tipo de serviço. A experiência de outras pessoas pode ser um bom termômetro da qualidade do trabalho.

  • Contrato de serviço: formalize a contratação por meio de um contrato simples. O documento deve detalhar os serviços, prazos, valores e responsabilidades. É essencial que o acordo preveja a entrega do recibo da declaração, que deve ser guardado por você por, no mínimo, cinco anos.

Quanto custa o serviço

O valor cobrado por um contador para fazer a declaração do Imposto de Renda varia conforme a complexidade das informações. Declarações mais simples, com apenas uma fonte de renda e poucas deduções, costumam ser mais baratas.

Para casos de maior complexidade, que envolvem múltiplos rendimentos, bens, investimentos em renda variável ou atividade rural, o preço tende a ser maior. Os honorários podem partir de R$ 250 para os modelos mais básicos, mas podem ultrapassar R$ 1.000 dependendo do volume de trabalho.

Alguns profissionais também trabalham com um percentual sobre o valor da restituição a ser recebida pelo contribuinte. Essa é uma prática que pode ser controversa e deve ser avaliada com cuidado, pois nem sempre é a opção mais vantajosa. Pesquisar e solicitar orçamentos de diferentes contadores é a melhor forma de encontrar um serviço que se ajuste ao seu perfil e ao seu bolso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

declaracao-ir imposto-de-renda irpf-2026

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay