Além do Tesouro: 3 outros investimentos de baixo risco para ficar de olho

Para quem já investe no Tesouro Direto, a busca por diversificação sem abrir mão da segurança é um passo natural. Com o cenário econômico atual, entender outras opções de renda fixa se torna ainda mais relevante. Além dos títulos públicos, o mercado oferece alternativas que combinam baixo risco e rentabilidade atrativa, ideais para quem deseja proteger e fazer o patrimônio crescer.

Esses investimentos funcionam de maneira semelhante: você empresta seu dinheiro a uma instituição, que o utiliza para financiar suas atividades. Em troca, recebe o valor corrigido por juros após um determinado período. A principal diferença entre eles está no destino do dinheiro e nos benefícios fiscais que oferecem, o que impacta diretamente o retorno final do seu investimento.

Conheça três alternativas seguras para diversificar sua carteira de renda fixa.

Certificado de Depósito Bancário (CDB)

O CDB é um dos investimentos mais populares do país. Funciona como um empréstimo que você faz a um banco. Em troca, a instituição paga juros, que podem ser prefixados (taxa definida na contratação) ou pós-fixados, geralmente atrelados ao CDI, um indicador que acompanha de perto a taxa Selic.

A grande segurança do CDB vem da proteção do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), que assegura até R$ 250 mil por CPF e por instituição financeira. A tributação do Imposto de Renda é regressiva: quanto mais tempo o dinheiro fica aplicado, menor a alíquota, começando em 22,5% e podendo chegar a 15% para aplicações acima de 720 dias (dois anos).

Letra de Crédito Imobiliário (LCI)

A LCI também é um título emitido por bancos, mas os recursos captados são direcionados exclusivamente para o financiamento do setor imobiliário. Sua estrutura de rentabilidade é similar à dos CDBs, com opções prefixadas e pós-fixadas.

O principal atrativo da LCI é a isenção de Imposto de Renda para pessoas físicas, o que pode tornar seu rendimento líquido superior ao de um CDB com a mesma taxa bruta. A LCI também conta com a garantia do FGC, oferecendo o mesmo nível de segurança para o investidor.

Letra de Crédito do Agronegócio (LCA)

A LCA funciona de forma muito parecida com a LCI. A diferença fundamental é que o dinheiro captado pelos bancos é destinado a financiar o agronegócio, um dos setores mais importantes da economia brasileira. Para o investidor, as regras são as mesmas.

Assim como a LCI, a LCA é isenta de Imposto de Renda para pessoa física e possui a proteção do FGC para valores de até R$ 250 mil. Por oferecer benefícios idênticos, a escolha entre LCI e LCA geralmente depende da disponibilidade e das taxas oferecidas pelas corretoras e bancos no momento da aplicação.

Tanto as LCIs quanto as LCAs costumam ter um prazo de carência, período em que o dinheiro não pode ser resgatado. Por isso, avalie se os prazos estão alinhados aos seus objetivos. Antes de tomar uma decisão, é sempre recomendável consultar um assessor de investimentos para encontrar as melhores alternativas para o seu perfil.

