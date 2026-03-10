Quem precisa declarar o Imposto de Renda em 2026? Veja as regras

A aproximação do período para entregar a declaração do Imposto de Renda 2026 já coloca muitos brasileiros em alerta. Anualmente, a Receita Federal atualiza as regras que definem quem está obrigado a prestar contas, e entender esses critérios é o primeiro passo para evitar problemas com o Fisco. A obrigatoriedade não depende apenas do salário, mas também de bens, investimentos e outras fontes de renda.

Para organizar as finanças e se preparar, é fundamental verificar se você se enquadra em alguma das situações que exigem o envio do documento. As normas levam em conta os rendimentos e as movimentações financeiras do ano anterior, ou seja, de 2025. Estar atento a esses detalhes evita multas e a temida malha fina.

Leia Mais

A Receita Federal costuma divulgar as regras oficiais em meados de março, com previsão para 16 de março de 2026. O prazo de entrega da declaração geralmente se estende até o final de maio, com data prevista para 29 de maio de 2026. A entrega fora do prazo gera multa mínima de R$ 165,74, podendo chegar a 20% do imposto devido.

Quem precisa declarar o Imposto de Renda

A Receita Federal estabelece uma série de condições que tornam a declaração obrigatória. Se você se encaixar em pelo menos uma delas, precisará preencher e enviar o documento. Confira os principais critérios com base nas regras mais recentes:

Rendimentos tributáveis: recebeu rendimentos tributáveis (como salários, aposentadoria e aluguéis) cuja soma anual em 2025 foi superior a R$ 30.639,90. Este valor pode ser atualizado pela Receita Federal.

Rendimentos isentos: obteve rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte (como poupança, doações ou lucros e dividendos) que ultrapassaram R$ 200 mil no ano.

Ganho de capital: obteve lucro na venda de bens ou direitos, como imóveis e veículos, sujeito à incidência do imposto.

Operações na bolsa: realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas cuja soma das vendas foi superior a R$ 40 mil, ou que teve ganho líquido (lucro) sujeito à tributação.

Atividade rural: teve receita bruta anual com atividade rural superior a R$ 153.199,50 ou pretende compensar prejuízos de anos anteriores.

Bens e direitos: possuía, em 31 de dezembro de 2025, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, incluindo terra nua, de valor total superior a R$ 800 mil.

Novo residente: passou à condição de residente no Brasil em qualquer mês de 2025 e se encontrava nessa condição em 31 de dezembro.

Atenção: Os valores mencionados acima são baseados nas regras do ano anterior e em projeções de especialistas. A Receita Federal pode atualizá-los na divulgação oficial das normas para a declaração de 2026, prevista para março.

E a nova isenção para quem ganha até R$ 5 mil?

Uma mudança importante que pode gerar dúvidas é a ampliação da faixa de isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil mensais, que passou a valer em 2026. No entanto, é crucial entender que essa nova regra impactará apenas a declaração de 2027, referente aos rendimentos de 2026. A declaração de 2026, que você fará no próximo ano, ainda segue as regras vigentes para os rendimentos obtidos em 2025.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.