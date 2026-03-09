O cheiro de mofo na sua casa não some? Pode ser infiltração; saiba como achar
Às vezes, o problema é mais sério do que parece; saiba identificar os sinais de infiltração nas paredes e o que fazer para resolver de vez
Aquele cheiro persistente de mofo que não desaparece, mesmo após uma limpeza caprichada, pode ter uma causa mais séria do que parece: a infiltração. Diferente do bolor superficial, que surge em ambientes úmidos e mal ventilados, a infiltração é um problema estrutural. Ela acontece quando a água de canos, telhados ou da chuva encontra uma brecha para entrar nas paredes, lajes ou pisos.
Essa umidade constante cria o ambiente perfeito para a proliferação de fungos no interior da alvenaria, gerando o odor característico que se espalha pela casa. Além do cheiro desagradável e do risco à saúde respiratória, a água danifica a estrutura do imóvel, podendo comprometer a pintura, o reboco e até mesmo a parte elétrica.
Sinais de que o problema é infiltração
Ignorar o cheiro de mofo é um erro comum, mas alguns sinais visuais ajudam a confirmar que a origem do problema é mais profunda. Ficar atento a esses detalhes é o primeiro passo para encontrar uma solução definitiva. Observe se você encontra em casa:
Manchas escuras: áreas acinzentadas, esverdeadas ou amareladas que aparecem nas paredes ou no teto e aumentam de tamanho com o tempo.
Pintura com bolhas: a umidade que vem de dentro empurra a tinta, criando bolhas ou fazendo com que ela descasque facilmente.
Reboco solto: em casos mais avançados, o reboco pode começar a esfarelar ou se soltar da parede ao ser tocado.
Rodapés estufados: principalmente os de madeira, que absorvem a umidade vinda do piso ou da base da parede e acabam deformados.
Eflorescência: manchas brancas e cristalinas, parecidas com sal, que surgem na superfície do reboco ou dos tijolos devido aos sais minerais transportados pela água.
O que fazer ao encontrar o problema
Uma vez identificada a infiltração, não adianta apenas limpar a mancha ou pintar por cima. A solução exige encontrar e consertar a origem do vazamento. O primeiro passo é investigar de onde a água está vindo. Pode ser um cano furado no banheiro, uma calha entupida ou telhas quebradas.
Em apartamentos, a infiltração pode vir do vizinho de cima ou de áreas comuns do prédio. Após corrigir a fonte do vazamento, é preciso esperar a parede secar completamente. Só então o reboco danificado deve ser removido, a área tratada com produtos impermeabilizantes e, por fim, refeita a pintura.
É fundamental tratar a causa antes de qualquer reparo estético. Cobrir a mancha apenas esconde o dano, que continuará a evoluir por baixo da superfície. Se a origem do vazamento não for óbvia ou o dano parecer extenso, o ideal é procurar um profissional especializado para um diagnóstico preciso, evitando que o problema retorne e cause prejuízos ainda maiores no futuro.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.