Assine
overlay
Início Trends
Turismo

Como escolher o resort all inclusive ideal para sua família

Saiba o que avaliar na infraestrutura, nas opções de lazer para crianças e na gastronomia para garantir que a sua escolha atenda às expectativas de todos

Publicidade
Carregando...
JA
Juliane Aguiar
JA
Juliane Aguiar
Repórter
09/03/2026 16:24

compartilhe

SIGA
x
Como escolher o resort all inclusive ideal para sua família
Desfrutar de um resort all inclusive com todas as comodidades é a promessa de descanso e diversão para a família. crédito: lifeforstock/ Freepik

A promessa de um resort all inclusive é clara: dias de descanso com todas as refeições, bebidas e lazer incluídos no pacote. Para famílias, a escolha do destino ideal vai além do preço e exige uma análise cuidadosa para garantir que a experiência seja relaxante para os adultos e divertida para as crianças.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Antes de fechar a reserva, é fundamental investigar a infraestrutura. Verifique se o hotel oferece quartos amplos ou conjugados, que acomodem todos com conforto. A localização também importa: um resort "pé na areia" facilita o acesso à praia, enquanto a distância do aeroporto pode impactar o tempo e o custo do traslado.

Leia Mais

Atenção ao lazer infantil

O grande diferencial para quem viaja com filhos é a programação de entretenimento. Procure saber qual a faixa etária atendida pelo clube infantil (kids club) e quais atividades são oferecidas. Monitores treinados, playgrounds, piscinas infantis e gincanas garantem a diversão dos pequenos e a tranquilidade dos pais.

Muitos resorts oferecem shows noturnos e atividades temáticas que podem ser um ponto alto da viagem. Verifique se a programação é variada e adequada para a idade de seus filhos, evitando que o tédio apareça após os primeiros dias.

Gastronomia para todos os paladares

A variedade gastronômica é um dos pilares do sistema all inclusive. É importante que o resort ofereça mais do que um restaurante principal no estilo buffet. Restaurantes à la carte, com culinárias temáticas como italiana ou japonesa, enriquecem a experiência e permitem variar o cardápio ao longo da estadia.

Para famílias com bebês, a existência de uma área de apoio (conhecida como "copa baby"), equipada com micro-ondas, frutas e leite, é um recurso indispensável. Além disso, confira se as opções de bebidas incluem marcas de sua preferência e se há restrições de horários ou locais para o consumo, evitando surpresas desagradáveis durante as férias.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

all-inclusive resort resort-all-inclusive

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay