Roteiro de 3 dias em Sevilha: o que fazer na capital da Andaluzia

Sevilha, a vibrante capital da Andaluzia, tem se destacado no cenário de negócios europeu. Mas para quem visita a cidade, a grande surpresa é descobrir que, entre uma reunião e outra, existe um universo de cultura, história e gastronomia esperando para ser explorado. Este roteiro de três dias foi pensado para otimizar seu tempo e garantir uma experiência inesquecível.

Dia 1: Coração histórico

Comece sua imersão pelo coração histórico da cidade. A Catedral de Sevilha, maior templo gótico do mundo, impressiona por sua grandiosidade. Ao lado, a Giralda, antigo minarete que hoje é a torre do sino, oferece uma vista panorâmica da região após uma subida por suas rampas internas. A poucos passos, o Real Alcázar é um complexo de palácios que mistura as arquiteturas moura, gótica e renascentista. Seus pátios e jardins exuberantes serviram de cenário para a série “Game of Thrones” e transportam o visitante para outra época. Para fechar o dia, perca-se pelas ruas estreitas do bairro de Santa Cruz, o antigo bairro judeu, e experimente as autênticas tapas sevilhanas.

Dia 2: Arte e tradição

O segundo dia pode ser dedicado a ícones arquitetônicos. A Plaza de España é uma parada obrigatória. Construída para a Exposição Ibero-Americana de 1929, a praça é um semicírculo monumental com pontes, canais e painéis de azulejos que representam as províncias espanholas. Em contraste com o clássico, siga para o Metropol Parasol, conhecido popularmente como “Las Setas”. Esta estrutura de madeira é uma das maiores do mundo e abriga um mercado, um museu e um mirante com uma passarela que proporciona vistas espetaculares. À noite, a sugestão é cruzar a ponte para o bairro de Triana, berço do flamenco, e assistir a um espetáculo em um dos muitos “tablaos” locais.

Dia 3: Natureza e o rio Guadalquivir

Para o último dia, um passeio relaxante pelo Parque de María Luisa é uma ótima pedida. Este oásis verde foi o principal espaço da exposição de 1929 e é repleto de fontes, monumentos e jardins botânicos que convidam a uma pausa. Finalize sua visita com um passeio às margens do rio Guadalquivir. Ali, a Torre del Oro, uma torre de vigia do século XIII, se destaca na paisagem. Hoje, ela abriga um pequeno museu naval e serve como um dos cartões-postais de Sevilha, encerrando a viagem com uma imagem memorável da história local.

