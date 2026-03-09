Assine
Mpox: sintomas, formas de contágio e como se prevenir da doença

Tire todas as suas dúvidas sobre a doença que avança no Brasil: infectologistas explicam como identificar os sinais e quais cuidados tomar no dia a dia

Juliane Aguiar
Juliane Aguiar
Repórter
09/03/2026 15:36

Lesões na pele são um dos principais sintomas da mpox e exigem atenção para o diagnóstico precoce da doença. crédito: Freepik

O avanço de casos de mpox no Brasil em 2026, com registros em cinco novos estados, acende um alerta de saúde e aumenta a busca por informações seguras. A doença, causada por um vírus da mesma família da varíola, exige atenção para seus sinais e formas de prevenção, embora tenha uma taxa de letalidade considerada baixa.

A transmissão ocorre principalmente pelo contato direto e prolongado com as lesões de pele, crostas ou fluidos corporais de uma pessoa infectada. O contágio também pode acontecer por meio de gotículas respiratórias em conversas muito próximas ou pelo toque em objetos e superfícies contaminadas, como roupas de cama, toalhas e utensílios.

É fundamental entender o ciclo da doença para identificar os primeiros sinais e buscar ajuda médica o quanto antes. O período de incubação, tempo entre a infecção e o início dos sintomas, varia de 3 a 21 dias.

Principais sintomas da mpox

Os sintomas iniciais podem ser facilmente confundidos com os de outras doenças virais, o que reforça a necessidade de atenção. Os sinais mais comuns incluem:

  • Febre alta e súbita;

  • Dor de cabeça intensa;

  • Dores nas costas e nos músculos;

  • Inchaço dos gânglios linfáticos (linfonodos), especialmente no pescoço, axilas e virilha;

  • Cansaço extremo e falta de energia.

Após um a três dias do início da febre, surgem as lesões na pele. Elas geralmente começam no rosto e se espalham para outras partes do corpo, como palmas das mãos e solas dos pés. As erupções passam por diferentes estágios, de manchas planas a pequenas bolhas com pus, até formarem crostas que depois caem.

Como se prevenir

A prevenção é a ferramenta mais eficaz para controlar a disseminação do vírus. Medidas simples no dia a dia fazem grande diferença e ajudam a proteger você e sua comunidade. As principais recomendações são:

  • Evitar o contato íntimo e direto com pessoas que apresentem lesões na pele ou outros sintomas da doença;

  • Não compartilhar objetos de uso pessoal, como toalhas, lençóis, talheres e roupas;

  • Higienizar as mãos com frequência, usando água e sabão ou álcool em gel;

  • Usar máscara em ambientes fechados ou com aglomeração, caso haja um surto ativo na sua região;

  • Buscar uma unidade de saúde imediatamente ao apresentar os sintomas e seguir as orientações de isolamento.

A vacinação está disponível, sendo direcionada a grupos específicos com maior risco de exposição ao vírus, como pessoas vivendo com HIV/aids com baixa imunidade e profissionais de laboratório que lidam diretamente com o vírus. Informar-se sobre a disponibilidade em sua cidade é um passo importante para a proteção individual e coletiva.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

