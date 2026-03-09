Assine
Por que 8 de março? A história não contada do Dia da Mulher

A data vai muito além de flores e homenagens; conheça a origem operária e as lutas políticas que transformaram o 8 de março em um marco internacional

Juliane Aguiar
Juliane Aguiar
Repórter
09/03/2026 15:09

Por que 8 de março? A história não contada do Dia da Mulher
A Marcha das Mulheres em Petrogrado, 1917, que exigia &quot;Pão e Paz&quot;, foi um marco para o Dia Internacional da Mulher. crédito: Reprodução

Enquanto muitos buscam mensagens e homenagens para celebrar o Dia Internacional da Mulher, a origem do 8 de março está longe de ser apenas uma data comemorativa. A data nasceu no coração do movimento operário do início do século XX, como um grito por direitos básicos e melhores condições de trabalho para as mulheres.

A história remonta a um período de intensa industrialização, quando mulheres enfrentavam jornadas de trabalho exaustivas, salários baixos e condições insalubres. Em 28 de fevereiro de 1908, cerca de 15 mil trabalhadoras da indústria têxtil de Nova York marcharam por pão e rosas: pão simbolizava a segurança econômica, e rosas, uma melhor qualidade de vida.

Leia Mais

Inspirado por essa mobilização, o Partido Socialista da América organizou o primeiro Dia Nacional da Mulher em 28 de fevereiro de 1909. A ideia ganhou força internacional no ano seguinte, durante a Segunda Conferência Internacional das Mulheres Socialistas em Copenhague. Na ocasião, a líder socialista alemã Clara Zetkin propôs a criação de uma data fixa anual para celebrar as lutas femininas, o que foi aprovado por unanimidade, embora um dia específico ainda não tivesse sido definido.

O marco que consolidou o 8 de março veio em 1917, na Rússia. Em meio à Primeira Guerra Mundial, operárias do setor de tecelagem entraram em greve, exigindo "Pão e Paz". A manifestação, que ficou conhecida como a "Marcha das Mulheres de Petrogrado" e começou em 8 de março no calendário gregoriano (23 de fevereiro no calendário juliano, então usado na Rússia), foi o estopim para a Revolução Russa.

O mito do incêndio de 1857

É comum associar a origem da data a um suposto incêndio em uma fábrica têxtil em Nova York, que teria ocorrido em 8 de março de 1857. No entanto, historiadores apontam que este evento nunca aconteceu e trata-se de um mito criado posteriormente para desvincular a data de sua origem socialista. As verdadeiras raízes do Dia da Mulher estão nas manifestações operárias do início do século XX.

Da luta ao reconhecimento oficial

Após a revolução, a data foi oficializada na União Soviética como uma celebração das "mulheres heroicas". Com o tempo, o dia se espalhou por outros países comunistas e socialistas, consolidando-se como um marco da luta por direitos femininos.

O reconhecimento global, no entanto, demorou. Foi apenas em 1975, durante o Ano Internacional da Mulher, que a Organização das Nações Unidas (ONU) oficializou o 8 de março como o Dia Internacional da Mulher. A decisão visava celebrar as conquistas femininas e chamar a atenção para a necessidade contínua de lutar pela igualdade de gênero em todo o mundo.

Hoje, a data serve como um momento de reflexão sobre os avanços alcançados e os desafios que ainda persistem, como a desigualdade salarial, a violência de gênero e a sub-representação em cargos de liderança. Assim, o 8 de março se consolidou como um dia para lembrar as conquistas e, principalmente, para reforçar a agenda de lutas por igualdade.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

8-de-marco dia-da-mulher dia-internacional-da-mulher

overflay