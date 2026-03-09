5 soluções caseiras e baratas para acabar com o mofo em casa de vez

Com a umidade mais presente em algumas épocas do ano, as manchas escuras e o cheiro característico de mofo voltam a aparecer em paredes, armários e até tecidos. A boa notícia é que a solução para esse problema pode estar na sua despensa, com produtos simples, baratos e que você provavelmente já tem em casa.

Essas alternativas caseiras são eficazes para eliminar os fungos e evitar que eles se espalhem, protegendo tanto seus móveis quanto sua saúde. Preparar e aplicar essas misturas é rápido e não exige nenhuma habilidade especial. Veja como se livrar do mofo de uma vez por todas.

Leia Mais

O vinagre branco de álcool é um dos agentes mais potentes contra o mofo devido à sua acidez, que mata os fungos. A aplicação é muito simples: basta colocar o vinagre puro em um borrifador e aplicá-lo diretamente sobre a área mofada. Deixe agir por cerca de uma hora e, em seguida, use um pano úmido ou uma escova macia para remover os resíduos. Para finalizar, seque bem o local. Atenção: evite usar vinagre em superfícies de mármore, granito ou outras pedras naturais, pois sua acidez pode danificar o material.

Bicarbonato de sódio

Além de ser um excelente neutralizador de odores, o bicarbonato de sódio também absorve a umidade que favorece o crescimento do mofo. Para usá-lo, misture uma colher de sopa de bicarbonato em 250 ml de água. Borrife a solução sobre a mancha de mofo, esfregue com uma escova e depois remova o excesso com um pano. Ele é ideal para superfícies de armários e rejuntes de azulejos.

Água oxigenada

A água oxigenada (peróxido de hidrogênio) com concentração de 3% — também conhecida como "10 volumes" — tem propriedades antifúngicas e de clareamento, sendo uma ótima opção para manchas em paredes brancas ou superfícies claras. Aplique o produto diretamente na área afetada com um borrifador, deixe a espuma agir por cerca de 15 minutos e depois limpe com um pano úmido. É importante testar em uma pequena área antes, pois a substância pode descolorir superfícies mais escuras.

Óleo de melaleuca

Conhecido por suas propriedades antissépticas e antifúngicas, o óleo de melaleuca (ou tea tree oil) é uma solução natural muito eficaz. Misture duas colheres de chá do óleo em duas xícaras de água e coloque a mistura em um borrifador. Agite bem e aplique sobre o mofo. Não é necessário enxaguar; o óleo continuará agindo para prevenir o retorno dos fungos.

Suco de limão

A acidez do limão também combate o mofo, principalmente em tecidos e rejuntes. Esprema o suco de três a cinco limões diretamente sobre a mancha e deixe agir por alguns minutos. Se a mancha estiver em um tecido branco, você pode deixá-lo secar ao sol para potencializar o efeito clareador. Depois, basta lavar a peça ou limpar a superfície normalmente com um pano úmido para remover o suco.

Dicas de segurança e prevenção

Para evitar que o mofo volte a aparecer, a principal medida é a prevenção. Mantenha os ambientes sempre bem ventilados, permitindo a circulação de ar e a entrada de luz solar. Antes de aplicar qualquer uma das soluções, faça um teste em uma área pequena e discreta para garantir que não haverá danos ou descoloração na superfície.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.