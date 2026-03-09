Os 7 perigos do mofo para a saúde que você talvez não conheça

Aquela mancha escura na parede ou o cheiro de umidade que insiste em ficar no armário são mais do que um incômodo. A presença de mofo em casa representa um risco real e muitas vezes silencioso para a saúde, indo muito além das conhecidas alergias respiratórias. A exposição contínua aos fungos, especialmente em ambientes fechados e mal ventilados, pode desencadear uma série de problemas graves.

Esses microrganismos liberam esporos no ar que, quando inalados, podem afetar o sistema respiratório e até mesmo o sistema nervoso. Enquanto algumas pessoas são mais sensíveis, outras podem desenvolver quadros crônicos sem perceber a origem do problema. Conhecer os principais perigos é o primeiro passo para proteger sua família e agir antes que os sintomas se agravem.

Principais riscos do mofo para a saúde

1. Crises alérgicas e rinite

A inalação de esporos de mofo é um gatilho clássico para crises alérgicas. Os sintomas mais comuns incluem espirros constantes, coriza, coceira nos olhos e congestão nasal, piorando a qualidade de vida de quem já sofre com quadros de rinite.

2. Agravamento da asma

Para pessoas com asma, o mofo é particularmente perigoso. Os esporos podem irritar as vias aéreas, provocando ataques de falta de ar, chiado no peito e tosse intensa, que podem exigir atendimento médico de emergência.

3. Infecções pulmonares graves

Certos tipos de fungos podem causar infecções sérias. A aspergilose, por exemplo, ocorre quando o fungo Aspergillus se instala nos pulmões. Essa condição é uma ameaça especialmente para indivíduos com o sistema imunológico enfraquecido por outras doenças.

4. Irritação da pele e dos olhos

O contato direto ou mesmo a presença dos esporos no ar pode levar a irritações. Manifestações como vermelhidão na pele, dermatites, coceira e ardência nos olhos são comuns em ambientes com alta concentração de mofo.

5. Sinusite fúngica

A inflamação crônica dos seios da face pode ser causada ou agravada pela exposição ao mofo. A sinusite fúngica acontece quando os fungos colonizam as cavidades nasais, resultando em dor de cabeça, pressão facial e secreção persistente.

6. Sintomas neurológicos

Algumas espécies de mofo produzem micotoxinas, substâncias tóxicas que podem afetar o sistema nervoso. A exposição prolongada pode estar associada a dores de cabeça, dificuldade de concentração, fadiga crônica e até lapsos de memória.

7. Pneumonite de hipersensibilidade

Mesmo em pessoas não alérgicas, o mofo pode causar uma reação inflamatória nos pulmões. A condição provoca sintomas semelhantes aos da pneumonia, como febre, calafrios e dificuldade para respirar, decorrentes da resposta do corpo à inalação dos esporos.

É fundamental procurar um médico caso você ou sua família apresentem sintomas persistentes que possam estar relacionados ao ambiente doméstico.

