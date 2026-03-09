Assine
Guerra de narrativas: como identificar fake news em portais de notícias

Cinco dicas essenciais para checar informações e diferenciar jornalismo de opinião e conteúdo deliberadamente falso na internet

Juliane Aguiar
Juliane Aguiar
Repórter
09/03/2026 14:32

A grande quantidade de informações disponíveis online pode confundir mais do que esclarecer, em meio à um cenário comum de desinformação. crédito: wayhomestudio/ Freepik

Em um cenário de intensa polarização política, a grande quantidade de informações disponíveis online pode confundir mais do que esclarecer. Muitos portais de notícias possuem linhas editoriais bem definidas, o que torna ainda mais crucial a habilidade do leitor de separar o que é um fato apurado do que é desinformação ou conteúdo opinativo.

Saber navegar nesse ambiente complexo é essencial para se manter bem-informado e não se tornar um propagador de notícias falsas. Para ajudar nessa tarefa, algumas práticas simples de verificação podem ser aplicadas no dia a dia, transformando a leitura de notícias em um ato mais consciente e seguro.

5 dicas para não cair em fake news

  1. Verifique a fonte e a URL do site
    Antes de acreditar em qualquer informação, observe atentamente o endereço do site. Muitas páginas de fake news usam URLs parecidas com as de portais conhecidos, mas com pequenas alterações ou terminações incomuns. Portais de jornalismo profissional costumam ter seções claras de "Quem Somos" ou "Expediente", que identificam seus responsáveis. A ausência dessas informações é um mau sinal.

  2. Diferencie notícia de opinião
    Jornalismo informativo se baseia em fatos verificáveis, apresentando diferentes lados de uma questão. Já um artigo de opinião expressa o ponto de vista do autor ou do veículo sobre um determinado assunto. Verifique se o conteúdo está sinalizado como "Opinião", "Análise" ou "Editorial". Textos assim são parte do debate público, mas representam uma interpretação, não um relato imparcial dos fatos.

  3. Procure pelas fontes originais da informação
    Uma reportagem confiável cita suas fontes, sejam elas documentos, dados de pesquisas com a instituição responsável ou entrevistas com nomes identificados. Se a matéria faz alegações impactantes sem apresentar nenhuma prova ou link para a origem dos dados, desconfie. Jornalismo de qualidade facilita o caminho para o leitor checar as informações por conta própria.

  4. Observe o tom e a formatação do texto
    Títulos sensacionalistas, com excesso de letras maiúsculas, adjetivos e forte apelo emocional, são características comuns de conteúdos falsos. O texto jornalístico preza pela objetividade. Erros grosseiros de português e diagramação confusa também são indícios de falta de credibilidade e profissionalismo editorial.

  5. Leia a mesma notícia em outros veículos
    Uma informação de grande relevância será rapidamente noticiada pelos principais veículos de comunicação. Se apenas um site pouco conhecido está divulgando algo "bombástico", a chance de ser falso ou distorcido é alta. Consulte portais com linhas editoriais diferentes para ter uma visão mais completa e, em caso de dúvida, verifique se agências de checagem especializadas, como Lupa, Aos Fatos e Comprova, já analisaram o conteúdo.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

